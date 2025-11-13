法國家貓闖鄰居家破壞 飼主判賠台幣逾4萬元

貓咪黑米是飼主多明尼克的心肝寶貝，牠跟其他的鄉村貓咪一樣喜歡在花園裡探險，到處串門子，不過因為翻牆到隔壁鄰居家，多次在花園跟牆壁留下腳印、排泄物，甚至在被子上尿尿，慘遭鄰居提告。

今（2025）年初法院判處飼主450歐元賠款，加上800歐元訴訟費，總共付了折合台幣4萬4千多塊的罰金；如果再犯每次還要再罰，下個月又要上法庭，可能面臨更高的罰款。

橘貓飼主多明尼克表示，「我天真的以為事情結束了，但又捲土重來，今年夏天我又收到法院傳喚。」

為了避免再犯，飼主只好將黑米關在屋內，連自家花園都去不了，就怕一個不小心又翻牆，這讓黑米很不開心，不但變胖也變憂鬱，彷彿被判處終身監禁，但法國《鄉村法規》明定，家貓可以在住所1公里範圍內活動，許多人認為判決侵犯了貓咪的權益。

動保協會主任貝尼澤克認為，「我擔心這項判決可能會開創一個先例，讓所有飼主都必須將貓栓繩，以免走進鄰居的花園，這個判決必須被推翻，這不符合農村法律，也違背貓的正常行為，貓在附近閒逛是很自然的事。」

鄰居也說，附近本來就有許多貓咪自由活動，不應該單獨針對黑米，這個案子近日已經在法國引起輿論熱議。