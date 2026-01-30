法國將廢除婚姻義務中的「做愛」義務

（德國之聲中文網）2025年1月，一位名叫祖格比（Delphine Zoughebi）的律師成功代理了一位在法國離婚案中被判有過錯的女性，該女性因拒絕與丈夫發生性關系而被訴至歐洲人權法院。法院譴責法國維護所謂的“婚姻義務”。雖然法國法律並未明確規定這項義務，但一些法官將其解讀為婚姻中隱含的義務。被認定有過錯的一方可能需要向另一方支付賠償金。

歐洲人權法院在判決中指出，“婚姻義務”的存在“與性自由和身體自主權相悖”。任何未經同意的性行為均構成性暴力。

廣告 廣告

目前，法國法律對“婚姻”列出了四項義務：忠誠、相互扶持、協助和同居。其中並未提及性交義務。

提出新法案的綠黨議員加林（Marie-Charlotte Garin）指出，過去“同居”通常被解釋為“同床共枕”。加林進一步強調，法國法律通過隱含的解讀承認婚姻義務，實際上是使強迫性的性行為合法化。因此，該法律草案還規定，離婚時，任何一方都不能因拒絕與配偶發生性關系而被認定有過錯。

與德國不同，法國在離婚訴訟中仍然沿用過錯原則，不過其使用頻率正在逐漸降低。

法國的最高法院直到1990年才承認夫妻間也存在強奸罪。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (法新社)