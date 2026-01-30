法國將廢除婚姻義務中的「做愛」義務
（德國之聲中文網）2025年1月，一位名叫祖格比（Delphine Zoughebi）的律師成功代理了一位在法國離婚案中被判有過錯的女性，該女性因拒絕與丈夫發生性關系而被訴至歐洲人權法院。法院譴責法國維護所謂的“婚姻義務”。雖然法國法律並未明確規定這項義務，但一些法官將其解讀為婚姻中隱含的義務。被認定有過錯的一方可能需要向另一方支付賠償金。
歐洲人權法院在判決中指出，“婚姻義務”的存在“與性自由和身體自主權相悖”。任何未經同意的性行為均構成性暴力。
目前，法國法律對“婚姻”列出了四項義務：忠誠、相互扶持、協助和同居。其中並未提及性交義務。
提出新法案的綠黨議員加林（Marie-Charlotte Garin）指出，過去“同居”通常被解釋為“同床共枕”。加林進一步強調，法國法律通過隱含的解讀承認婚姻義務，實際上是使強迫性的性行為合法化。因此，該法律草案還規定，離婚時，任何一方都不能因拒絕與配偶發生性關系而被認定有過錯。
與德國不同，法國在離婚訴訟中仍然沿用過錯原則，不過其使用頻率正在逐漸降低。
法國的最高法院直到1990年才承認夫妻間也存在強奸罪。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德聞 (法新社)
其他人也在看
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 270則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 7 小時前 ・ 194則留言
賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙
民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 25則留言
劍指伊朗？中東美軍艦增至10艘 規模堪比對付委內瑞拉｜#鏡新聞
中東地區戰雲密布！截至昨天（1/29）為止，美國總統川普共部署10艘軍艦到中東海域，疑似要對伊朗採取攻擊。因為這樣的龐大軍艦規模，已經和今年初美軍在偷襲委內瑞拉行動前，在加勒比海部署的兵力規模相當。然而，歐盟與美軍卻不同調，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯昨天（1/29）宣布，將伊朗革命衛隊列為「恐怖組織」進行制裁，但仍堅持中東不需要有另一場戰爭。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
綠營台北市長誰出戰？戴錫欽點名1人：最具威脅
政治中心／張予柔報導面對年底九合一選舉，民進黨台北市長人選至今尚未拍板定案，黨內討論聲浪持續升溫。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，近期被外界點名的台北101董事長賈永婕「不可能參選市長」，若民進黨真要對現任市長蔣萬安構成實質威脅，「這1人」將會是藍營必須高度戒備的對手。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 6則留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22則留言
竹縣藍營初選大震撼 陳見賢請辭主委、徐欣瑩贊成開放參選
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天（29日）透過社群平台宣布將辭去主委職務。陳見賢表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
賴清德勸進選黨團總召？ 蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙
[Newtalk新聞] 立法院本會期今（30）日迎來最後一日院會，民進黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而綠委蔡其昌昨（29日）宣布投入總召選舉，引發關注。蔡其昌今接受媒體聯訪時，針對是否受到總統勸進、是否與柯建銘進行協調，以及外界解讀為派系對決等問題，逐一回應並強調，相關程序仍待完成，外界不必過度揣測。 媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有到勸進啦，就是黨內很多的前輩都很多的鼓勵，很多的期許。」他說，黨內同志也希望他能多承擔一些責任，而總統賴清德曾在一次偶然的場合中提到，希望在立法院能多多幫忙，「大概是這樣子。」 至於是否與柯建銘聯繫，以及是否會先進行黨內協調，蔡其昌則表示，程序本來就有既定流程，待登記與意願調查表完成後，若總召、幹事長或書記長等職務有多人登記，程序上就會進行協調。他強調，目前仍有一段時間，「大家不用太急。」 針對外界有人將此次改選視為「賴系」與「非賴系」之間的對決，蔡其昌則否認此種說法。他指出，自己與柯建銘私交良好，過去柯建銘擔任總召時，他曾擔任幹事長，雙方合作順利。他也多次表達，柯建銘是黨內不可多得的人才，長年奉獻給立法院黨團與民主進步黨，新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚
台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 14 小時前 ・ 3則留言
陳菊請辭監察院長...總統令發布「2/1」起生效，高雄市長任內也曾中風康復
總統府周三（1/28）發布總統令指出，監察院監委並為院長、國家人權委員會主委陳菊已請辭，予以免職，將自2026年2月1日起生效。今周刊 ・ 1 天前 ・ 6則留言
日本眾院大選開戰 高市早苗淚崩催票「沒過半就下台」
日本眾議院大選正式拉開為期 12 天的選戰序幕。日本首相高市早苗在東京秋葉原進行首場競選演說時，談及奮鬥 30 多年才登上首相之位的心路歷程，一度激動落淚，引發日本社會兩極評價。高市早苗同時宣布，若自民黨與日本維新會未能獲得半數席位，她將引咎辭職。 高市早苗 23 日決定解散眾鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
軍事迷好嗨! 海鯤號首度潛航測式 專家:進度順利
南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導國造潛艦海鯤號今天進行第七度海測，表定首度進行水下50公尺的潛航測試，台船及海軍高層登艦陪同，軍事迷更是一早到場，要見證歷史性的一刻。綠營立委呼籲，在野黨不要再阻擋國防預算和攸關保護台灣重要戰力的後續艦建造預算，而軍事專家認為，比較各國潛艦製造期程，海鯤號的進度是順利的。大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港，要見證首次潛航。（圖／民視新聞）軍事迷：「海鯤艦，加油。」眾人熱情歡呼，迎接國造潛艦海鯤號，週四進行第七次海測，更預計首度進行潛航，清晨就有軍事迷遠道而來，拉起紅布條，一起為海鯤號加油！軍事迷：「畢竟是我們國造的潛艦，所以很支持它，也希望它一切能順利成功。」軍事迷：「很興奮啊，我本身是海軍迷，我關心海軍很久了。」正式進行潛航測試的海鯤號，打算在外海淺水域，進行下潛50公尺的潛航，測試聲納跟動力系統，未來將分階段逐步下潛，最後將會執行200公尺潛航。更傳出包括台船、海軍高層，都一起登艦參與測試，見證歷史性的一刻。軍事專家紀東昀：「伸出潛望鏡跟呼吸管，來進行包括聲納，動力系統還有水下計程儀，這部分的測試，以及它整個水密艙跟壓力殼，在各個深度的表現，所以今天是一個淺水域的測試。」台船整理近年各國潛艦製造期程，秀出數據，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。（圖／民視新聞）國造潛艦海鯤號，2020年開工，隔年11月安放龍骨，原訂去年11月交艦，因期程後延，引發外界質疑整個工期是否延宕。軍事專家紀東昀：「以各國目前原型艦，它整個建造跟測試的期程來比較，台船的速度，其實是比一般國家都還要快。」民進黨立委王定宇：「我們也希望在野黨，看到國軍弟兄這樣的努力，台船這樣的打拼，不要再杯葛相關預算，後續艦的建造國防年度預算，或者國防特別條例相關的付委，能夠盡快按照程序來走。」不只立委喊話在野黨別杯葛預算，台船更秀出各國潛艦製造期程，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。但海鯤號順利來到潛航測試，也是國艦國造新的里程碑，潛艦後續交艦進度，也受到外界高度關注。原文出處：海鯤號首度潛航測式 專家比較各國製造期程：進度順利 更多民視新聞報導"海鯤號"現身高雄港 專家:估移泊準備潛航測試國造潛艦"海鯤號"第6度海測 為確保潛航能萬無一失「四個小朋友、少棒奪冠」要再見了 央行今起徵求新版紙鈔圖像「不會有政治人物」民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長2/1生效 賴清德盼"菊姊早日康復"
政治中心／葉為襄、曾宸洛、SNG 台北報導監察院長陳菊確定請辭，2/1就會生效，總統賴清德晚間（28）出席民進黨尾牙，接受媒體訪問，說希望菊姐早日康復，強調陳菊一生為台灣民主奮鬥，總統府秘書長潘孟安也不捨陳菊被潑髒水，明明心繫台灣，請假還被抹黑。出席民進黨尾牙，總統賴清德被問到監察院院長陳菊請辭，停下腳步接受訪問。親切的稱呼陳菊，是菊姊，更強調她對台灣民主的奉獻，總統府秘書長潘孟安，也心疼陳菊，發文訴說心聲。陳菊請辭監察院長２／１生效！ 賴清德：盼菊姐早日康復。(圖/民視新聞)潘孟安秀出抱抱陳菊的照片，心疼陳菊身體不是請假，還遭受無情的抹黑和政治口水，當時總統希望她以健康為重，但菊姊仍多次提出辭職，潘孟安曝光陳菊請辭內幕，說她不希望自己復健耽誤公務，才會再度遞出辭呈，更提到菊姊在白色恐怖時期，被以死刑起訴，她早已寫好遺書平靜面對，潘孟安感到萬分不捨，因為陳菊被潑無數髒水，陳菊監察院院長的薪水469萬新台幣也將繳回國庫不想落人口舌約有。回顧陳菊在1994年在時任台北市長的陳水扁任內，就在台北市政府服務，1998年因為謝長廷，也到高雄市政府上班，2000年陳菊入閣，2010年擔任高雄縣市合併後的首任市長，2018年擔任總統府秘書長，談到陳菊，民進黨立委們看到她遞辭呈都心疼。陳菊請辭監察院長２／１生效！ 賴清德：盼菊姐早日康復。(圖/民視新聞)陳菊自從2007年小中風後，2011年急性腎盂炎，接著流感纏身，腎長腫瘤，2025年4月腦血管阻塞，蔡英文和蕭美琴南下看她，隨著辭職生效，各界也期盼，能給為民主付出的陳菊，多一點理解與祝福。原文出處：陳菊請辭監察院長２／１生效！ 賴清德：盼菊姐早日康復 更多民視新聞報導親揭「同意陳菊請辭」原因！賴清德曝代理人選：希望菊姐早日康復不捨陳菊遭潑髒水！潘孟安還原她「請辭經過」：菊姐始終牽掛台灣陳菊請辭監察院長獲准 許智傑致敬花媽：您真的辛苦了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
南霸天"菊姐"三屆高雄市長! 陳菊奉獻台灣民主運動
政治中心／林靜、李澤民 台北報導監察院長陳菊昨（28號）請辭獲准，今年75歲的陳菊，19歲投入黨外運動，在美麗島事件中被以"叛亂罪"起訴，面臨唯一死刑的威脅，她依舊奮不顧身。後來一路從地方到中央，照顧勞工。連任三屆高雄市長，成為民進黨第1代南霸天，黨內人人喊她一聲"菊姐"，影響力可見一斑！和歌手蔡振南合唱"孤女的願望"，這首經典台語歌，是陳菊的最愛，因為歌詞道盡她的人生故事。陳菊：「我們一大早被逮捕，艾琳達在跟，他們(警總)爭吵中，他們那時候氣氛非常恐怖。」談起這段往事，陳菊總難掩激動情緒。19歲就投身黨外運動的她，在美麗島事件中成為政治犯，一度被以「叛亂罪」起訴，後來在國際聲援關注下才逃過一死，但回想為民主自由出生入死的過往，她從不後悔。南霸天"菊姐"三屆高雄市長! 陳菊奉獻台灣民主運動 （圖／民視新聞）陳菊（1997）：「參與一個大時代的改革，有不一樣的，那種深沉的快樂，環境是痛苦，但是你滿足你人生的浪漫。」現年75歲的陳菊，是台灣民主運動代表之一，1969年擔任省議員郭雨新秘書、開始投入黨外運動，1979年，美麗島事件中成為政治犯，入獄服刑時間長達6年。陳菊的一生，都和台灣民主運動密不可分，從黨外小妹"阿菊"，到後來的菊姐、花媽，不僅是民進黨創黨18人之一，是黨內人人尊敬的大前輩。南霸天"菊姐"三屆高雄市長! 陳菊奉獻台灣民主運動 （圖／民視新聞）陳菊（2019）：「菊姐想問一下，妳覺得民進黨現在還應該欸她叫你菊姐耶，謝謝我這樣有很年輕的感覺。」陳菊（2000）：「有超過50萬人站出來，50萬人站出來挺陳水扁啦。」"菊姐"渾厚高亢嗓音、招牌蓬鬆捲髮，超高辨識度，是過去民進黨各大造勢場，司儀、主持人不二人選，她在黨內不只輩分崇高，也有強大政治能量。1994年出任扁市長時期北市府社會局長、1998年擔任高雄縣府社會局長，2000年出任扁政府勞委會主委，2006年當選高雄市長、2010年縣市合併連任、2014年更以99萬票、創高雄市長得票紀錄，不過當年高雄氣爆事件，卻嚴重衝擊她的政治人氣！2018年蔡英文首任總統任期，她出任總統府秘書長，2020年擔任監察院院長至今。而2019年的蔡賴之爭，她的這段表態，更扮演關鍵角色。陳菊（2019）：「賴院長是我長期的兄弟，我一向非常地愛護他，我想今天我作為總統府的秘書長，總統的幕僚長，我當然支持總統連任，但是我想我尊重賴院長。」不過監察院長任內，前年底陳菊因流感住院，檢查時發現右腎長腫瘤，切除後準備出院，卻又突然中風休養至今，如今辭職再成話題，也讓人想起她傳奇的人生。原文出處：南霸天「菊姐」三屆高雄市長 陳菊奉獻台灣民主運動 更多民視新聞報導立法院會期倒數3天大清倉？政院籲審總預算而非爭議法案爭議法案只是開胃小菜？沈伯洋憂藍白出「這招」跟中國談和平協議史上首位中配立委要泡湯？李貞秀尚未放棄中國籍 內政部開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快簽核武協議！ 川普10艦合圍伊朗要脅「攻擊將更慘烈」｜#鏡新聞
伊朗爆發血腥鎮壓國內抗議一個月後，美國總統川普再度祭出極限施壓，不只派出林肯號航艦打擊群，美軍在該區域的軍艦總數已經增加到10艘。川普更發出最後通牒警告德黑蘭如果不在核武協議上低頭，美軍隨時會展開震撼教育。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
訪美簽台美經濟安全聯合聲明 龔明鑫：奠定未來合作框架
經濟部長龔明鑫訪問美國本週出席台美EPPD經濟繁榮夥伴對話會談，並簽訂「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，呼應川普政府的AI供應鏈倡議。龔明鑫28日表示，這次會談已經達成多項結論，奠定未來5到10年，台美企業的合作框架。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
綠營「蔣萬安最大威脅」出現了 戴錫欽點名鄭麗君
綠營盛傳挑戰年底台北市長選舉的人選很多且都很優秀，外界因此期待「到處都是黑馬」的民進黨儘速推出人選。國民黨台北市議長兼市黨部主委戴錫欽28日受訪時指出，近期被點名的台北101董事長賈永婕不可能參選；民進黨若真要對現任市長蔣萬安造成威脅，最佳人選是行政院副院長鄭麗君，藍營「一定要嚴陣以待」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言