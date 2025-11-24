法國將軍促「接受失去孩子」抗俄！全網炸鍋：二戰最快投降國家在喊啥？

國際中心／李紹宏報導

法國國防參謀長最近公開敦促法國必須展現勇氣，並要家屬接受能會失去孩子的風險，以應對潛在的俄羅斯衝突，這段話立刻遭到法國反對派的猛烈抨擊。而荒謬的備戰宣言在台灣PTT上意外引討論，網友認為「政客瘋言瘋語」不分國界，更怒嗆「孩子不是給你打仗用的！」

法國國防參謀長法比安·曼東將軍（General Fabien Mandon）近日稱要百姓做好「失去孩子的現實」，引爆全網炸鍋。（圖／翻攝自X平台 @stratpol_site）

法軍將軍拋「犧牲論」引爆衝突：不惜失去孩子代價備戰抗俄

根據外媒《euro news.》報導，法國高級軍官、國防參謀長法比安·曼東將軍（General Fabien Mandon），11月中在公開場合發出極具爭議性的備戰宣言，敦促法國必須展現「勇氣」，「接受失去我們的孩子」（the country to show "fortitude" and "accept losing our children" in order to "protect what we are," ），以應對到2030年與俄羅斯的潛在衝突，並警告如果國家不願承受傷亡和經濟損失，將面臨失敗的危險。曼東將軍強調，法國缺乏的是「承受捍衛自身價值所帶來的痛苦的勇氣」。

對此，當地反對派群情激憤，激進左翼政黨法國不屈黨（LFI）怒斥將軍越權，不該讓孩子成為「計劃性的犧牲品」，並呼籲總統馬克宏譴責。這場由軍方高層引爆的「犧牲論」風波，已升級為一場關於國家戰略與民主決策權的嚴重政治衝突。

然而，法國武裝部隊部長凱瑟琳·沃特蘭（Catherine Vautrin）則公開力挺曼東將軍，認為其言論只是「軍事語言」，卻「被斷章取義地用於政治目的」，強調政府的責任是「避免對抗，但要做好準備」。

「孩子不是給你打仗用」！法將軍荒謬備戰言論 引爆台網怒火

曼東將軍這番言論傳到台灣社群後，有網友在PTT上發文表達不滿，「天啊，必須犧牲孩子來保衛國家安全，我生孩子不是給你打仗用的，挑釁別的國家，別人孩子死不完，怎麼會這樣啊？」

網友在底下熱議，不少人認為曼東將軍代表法國，卻講出難以置信的言論，實屬誇張，「法國二戰最快投降的，有臉說？」、「 最快投降（的國家）就是犧牲別人的小孩保家衛國」、「法國說不會臉紅？最早投降的」、「是喔！？那烏克蘭的孩子就不是孩子嗎」、「己所不欲，勿施於人」。

