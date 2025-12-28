法國巴黎地鐵持刀隨機刺傷3婦女 凶嫌被捕送入精神病院

當地時間 26 日，法國首都巴黎地鐵線路發生持械襲擊事故，一名 25 歲的馬利公民持刀襲擊三名女子後遭到逮捕。由於該名嫌犯存在精神健康問題，法國當局於 27 日宣布將其釋放，並轉送精神病院接受治療。圖為法國地鐵示意圖。 圖：翻攝自 @ElCambur442953 X 帳號

[Newtalk新聞] 法國首都巴黎日前發生一起地鐵持刀傷人案，一名 25 歲的移民持刀襲擊三名女性，隨後遭到巴黎警方逮捕。在針對該名嫌犯的犯案動機展開調查後，巴黎警方以嫌犯精神狀況不佳為由將其釋放，並送往精神病院接受治療。與此同時，該名嫌犯先前的犯罪紀錄也被公布，法國官員也公開呼籲民眾提高警惕，避免成為有心人士的攻擊對象。

根據《印度斯坦時報》報導，當地時間 26 日，一名男子在貫穿巴黎市中心的 3 號地鐵線路沿線持刀隨機攻擊，造成總計 3 名女性受傷。犯案後，嫌犯立即逃逸現場，巴黎警方則透過監視器、手機追蹤等方式，於同日在巴黎北部近郊的瓦茲河谷地區成功抓獲該名嫌犯，並針對其犯案動機展開調查。

然而，當地時間 27 日，巴黎檢察官辦公室發布聲明，宣稱該名嫌犯「精神狀況不佳」，不適宜繼續接受調查，決定將其釋放並送往精神病院進行治療。該聲明也公布了犯案男子的相關訊息，宣稱其為現年 25 歲的馬利公民，曾於 2024 年 1 月因涉嫌嚴重竊盜與性侵罪入獄服刑，並於同年 7 月獲釋。

在被釋放後，法國當局要求其立即離開法國，並將其關押在行政拘留中心。但由於該名男子始終未能獲得遣返所需的領事旅行證件，在被關押 90 天後，法國當局依法將其釋放，放棄了遣返該名男子的計畫。該聲明強調，雖然該名男子已被送往精神病院，但巴黎警方仍將針對相關案件進行調查，並不排除以謀殺未遂、持械攻擊等罪名起訴該名男子的可能性。

該報導也進一步指出，由於法國目前正處於聖誕節假期，法國內政部長洛朗．努涅斯( Laurent Nunez )曾於上周發布公開信，呼籲民眾提高警戒，應對節日期間可能發生的「恐怖主義威脅」與「公共秩序混亂」風險。

