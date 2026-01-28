法國巴黎奇境公寓：讓結構與材質說故事 構築一處詩意的夢

【撰文｜何靖惠．圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard】

法國建築師Clément Lesnoff-Rocard為位於巴黎第五區一棟新藝術風格建築內的大型家庭公寓，進行了全面翻修。整體設計展現出他對建築語彙與美學的獨特詮釋，為空間注入詩意，將技術與裝飾藝術融為一體。

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

在業主給予「完全自由發揮」的條件下，建築師著手將這間160坪的古典公寓徹底蛻變為具強烈識別度的當代居所。每個空間都像講述不同故事的一個個篇章，例如那間彷彿漂浮於白色亮面木地板上的寬敞客廳，或是結合接待、沐浴與書房功能的「凱薩沙龍」，其中央的大理石浴缸讓人聯想到古羅馬浴場的氛圍。

廣告 廣告

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

Lesnoff-Rocard巧妙地揭示建築結構的物質性，透過出乎意料又極具存在感的介入，讓優雅與功能性在其中並存。牆體結構上的開口改造，為整體帶來更流暢的動線與明亮的光感。材質與幾何線條相互對話，在白色基調的襯托下形成張力。外牆裸露的石材、混凝土墻上的圓形開口、鋼梁、大理石、鏡面與窗簾、不鏽鋼廚房中的鑄鐵爐灶——這些元素表達出冷與暖、精緻與粗獷、平滑與粗糙的並置感，成就了這個空間的敘事力量。

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

為了追求永恆與敘事性的詩意，建築師在空間中安置了多層次的「鏡中鏡」場景：例如以細網隱藏的鏡面、令人聯想到波提切利《維納斯的誕生》的貝殼形長椅、走廊中如娃娃屋般的小窗，以及靈感取自《Munchausen男爵奇幻歷險記》與《愛麗絲夢遊仙境》的戲劇化片段。

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

除了為本案量身打造的家具外，Lesnoff-Rocard也希望藉由此案展現一種藝術前衛精神。空間中可見多位當代藝術家的作品，包括Marc Leschelier、Ira Bo與Héloïse Piraud，並與設計師Sophie Dries、Apparatus Studio、Kym Ellery的創作對話，同時搭配如Pierre Paulin經典設計「Osaka」沙發等標誌性家具。

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

圖片提供｜Clément Lesnoff-Rocard

在每個房間裡，古典的裝飾語彙都與强烈的當代介入產生碰撞，讓時間與空間的界線融為一體。整體成果可視為對新藝術風格的一次全新詮釋，在巴黎左岸構築出一處詩意與想像並存的夢幻居所，優雅、驚喜與永恆在此達成平衡。

上設計王看更多資訊