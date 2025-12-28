法國影壇巨星碧姬芭杜驟逝！「性感小貓」走完人生旅程

法國電影傳奇女星碧姬·芭杜（Brigitte Bardot）於28日逝世，享耆壽91歲。根據她所創辦的碧姬芭杜基金會的聲明，這位曾經的國際影壇巨星選擇在晚年專注於動物福利與保護事業，放棄了備受肯定的演藝生涯。芭杜的去世消息讓全球影迷感到震驚，因為她曾在今年早些時候澄清過有關她健康的虛假謠言。

法國電影傳奇女星碧姬·芭杜（Brigitte Bardot）於28日逝世， 享耆壽 91歲。（圖／翻攝自X）

碧姬·芭杜出生於1934年，憑藉1956年的電影《上帝創造女人》一舉成名，成為性感的象徵，對西方流行文化及性解放運動產生了深遠的影響。她的演藝生涯共參與了約40至50部影片，與多位著名導演合作，成為20世紀最具代表性的影星之一。

1973年，芭杜正式宣告息影，並於1986年成立碧姬芭杜基金會，長期致力於動物權益的倡導，對抗虐待動物的行為。她的逝世，讓人們再次回想起她對影壇及社會的貢獻和影響。

