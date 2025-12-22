法國影帝「心跳停止17分鐘」重生 不顧醫生反對冒死赴北極

記者許瑞麟報導／法國歌王影帝菲利普科特林（Philippe Katerine）主演新片《格陵蘭雪女》，飾演白蘭雪蓋汀（Blanche Gardin）的哥哥巴賽爾，他在片中極力呵護飽受情傷、從北極返家的妹妹，甚至助她重返極地、完成她尋找雪人的夢想。科特林不僅專程赴北極拍攝，更是全片最溫暖的展現。

菲利普科特林去年在巴黎奧運開幕式上，曾化身為全身塗藍的希臘酒神戴奧尼瑟斯，僅以花果遮蔽身體、演唱歌曲〈赤裸〉，前衛表演成為焦點，更讓他去年底發行音樂專輯洛陽紙貴，演唱會更是一票難求。他身兼演員、歌手、詞曲家、導演、藝術家等身分，擁有許多膾炙人口的流行歌曲，音樂風格融合搖滾和電子音樂元素，並保持獨特的香頌風格，在歐洲擁有廣大粉絲。

此外，菲利普科特林也曾以電影《沉浮》獲得凱撒獎最佳男配角獎，他曾創立「小丑主義」藝術運動，吉祥物「玫瑰先生」充氣雕塑，曾在世界各地展出大受歡迎。鮮為人知的是，科特林八歲時，心臟曾一度停止跳動長達17分鐘，差點喪命。原本可能就此結束生命的他，在緊急手術後獲得新生。

如此「重生」造就了菲利普科特林獨有的膽識和魅力，除在音樂作品上清晰可見，演出電影《格陵蘭雪女》亦有這份對生命的豁達。為拍攝該片，他不顧醫生反對、執意隨劇組赴格陵蘭島北部的烏佩納維克實地實景拍攝。

《格陵蘭雪女》劇情描述，北極探險家柯琳（白蘭雪蓋汀Blanche Gardin 飾）堅信雪人的存在，有天她突被男友分手、工作遭解雇，只好回到法國山區探望哥哥巴賽爾（菲利普科特林Philippe Katerine 飾）和弟弟羅羅（巴斯欽布雍Bastien Bouillon 飾），並在兄弟的支持下，重返極地完成尋找雪人的夢想。

《格陵蘭雪女》將於12月31日在台上映。

