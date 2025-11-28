「法國必須做好失去孩子的準備」法國最高將領語出驚人後 總統馬克宏宣布恢復志願役

11月27日，馬克宏總統在法國阿爾卑斯山瓦爾塞斯軍事基地發表演說。（圖片來源／Emmanuel Macron/X）

《法新社》與《路透》報導，法國總統馬克宏週四宣布恢復志願役計劃，主要是為了加強法國的國防，以應對俄羅斯對歐洲國家安全的日益嚴重威脅。恰好，法國最高將領、武裝部隊總參謀長法比安·曼東上周發言，引發軒然大波，他警告說，「法國必須做好失去孩子的準備，俄羅斯正在為2030年與我們兩國發生對抗做準備。」和台灣一樣，也有人跳出來罵他「法國是要打仗了嗎？」

回到馬克宏宣布的志願役計畫此舉，象徵歐洲整體政治局勢的重大轉變。長期以來，歐洲各國一直享受美國安全保障帶來的數十年安寧，可如今，這些國家對安全保障的脆弱性感到憂心忡忡，主要理由是美國總統川普反覆無常，他的優先事項變來變去，以及俄烏戰爭持續3年半，俄羅斯軍隊還在打烏克蘭，保持咄咄逼人的凶狠姿態。

從明年夏天開始實施新的兵役制度

11月27日，馬克宏在法國阿爾卑斯山瓦爾塞斯軍事基地發表演說，宣布新的國家兵役制度，在此之前，他檢閱軍事部隊。

「法國不能袖手旁觀，志願役計畫借鑒我們歐洲夥伴的做法，目前我們所有歐洲盟友都在積極應付共同面臨的威脅。」馬克宏在法國阿爾卑斯山脈瓦爾塞斯的第27山地步兵旅發表講話時說道。

馬克宏說，志願參軍的方案將招募18至19歲的年輕人，他們將獲得報酬，為期10個月。該方案將從明年夏天開始實施，將耗資20億歐元（約23.2億美元）。

他聲稱「這是意義重大且必要的措施」，志願役的服役範圍僅限於法國本土和海外領地，目標是從2035年開始，每一年將招募5萬名新兵。

馬克宏周四（27日）解釋恢復志願役的最大理由，包括俄羅斯日益增長的威脅以及歐洲爆發新衝突的風險。

約8成的志願役在18-19歲之間

法國廢除志願役制度約30年後，國家元首在校閱駐紮法國東南部的步兵旅時，宣布新的兵役計畫。但是法國目前沒有考慮恢復徵兵制，該制度已於1996年在法國廢除。

馬克宏宣布新的國民服役制度將從明年夏天開始逐步建立，年輕的志願役將只在法國本土和海外領土服役，不會參與法國在海外的軍事行動。約80%的志願役年齡在18至19歲之間，其餘志願役年齡在25歲以下，需有特定技能，例如工程師。

馬克宏宣布這項消息之際，俄羅斯已全面入侵烏克蘭3年半之久。馬克宏和其他法國官員曾警告說，莫斯科的侵略行動可能不會止步於烏克蘭邊境。

「俄羅斯十年來一直奉行重振帝國主義的戰略，如果你向俄羅斯發出軟弱的信號，它會在我們軟弱的地方乘勝追擊，那麼它就會繼續擴張。」法國總統周二在接受RTL電台採訪時表示。

他表示，法國的目標是在2027年，也就是他第二個任期的最後一年，將年度國防支出提高到640億歐元，這將是他2017年就任總統時320億歐元年度國防支出的兩倍。

法國最高將領的言論引發軒然大波

法國最高將領、武裝部隊總參謀長法比安·曼東上周發言，引發軒然大波，他警告說，「法國必須做好失去孩子的準備，俄羅斯正在為2030年與我們兩國發生對抗做準備。」

雖然大約有十幾個國家實行某種形式的徵兵制，但歐洲各國的兵役制度相當不同。

例如，近年來波羅的海國家拉脫維亞和立陶宛恢復徵兵制，而丹麥等國收緊徵兵條件。

兵役被視為補充軍隊兵力的一種方式，同時也被視為提供大量潛在預備役人員的途徑，以便在未來戰爭爆發時徵召預備役軍人。

法國武裝部隊目前約有20萬現役軍人和4.7萬預備役軍人，預計到2030年，這兩種兵源將分別增加至21萬和10萬人。

