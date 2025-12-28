法國性感代表！碧姬芭杜過世享耆壽91歲...上月才澄清死訊

【緯來新聞網】法國資深演員碧姬芭杜（Brigitte Bardot）辭世，享壽91歲。碧姬芭杜基金會於12月28日對外發布聲明，證實她已離世，並回顧其一生橫跨影視、音樂及動物保護領域的重要貢獻。

碧姬芭杜過世享耆壽91歲。（圖／AP NEWS ）

基金會聲明指出，碧姬芭杜是享譽國際的演員與歌手，曾在事業高峰時選擇離開演藝圈，將人生後半段投入動物福利與基金會相關工作。碧姬芭杜於10月曾因健康因素住院治療，並在11月透過聲明澄清外界關於她過世的傳聞，未料最終仍傳出死訊。



碧姬芭杜出生於法國巴黎，成長於傳統天主教家庭，幼年學習芭蕾舞，之後轉向模特兒發展。15歲時即登上《Elle》雜誌封面，進而獲得電影演出機會。她在試鏡過程中結識導演羅傑瓦迪姆（Roger Vadim），兩人於1952年結婚，當時碧姬芭杜年滿18歲。



1956年，碧姬芭杜主演電影《上帝創造女人》（And God Created Woman）而受到國際矚目，該片由羅傑瓦迪姆執導，內容呈現女性自主意識與情感表現，在當時影壇引發廣泛討論，也使她迅速成為歐洲影壇的重要代表人物。此後約20年間，她持續活躍於影視圈，並成為大眾文化中的標誌性人物。



1973年，碧姬芭杜在完成電影《The Edifying and Joyous Story of Colinot》後宣布息影，正式退出演藝圈。她曾於訪談中表示，無法適應名人生活帶來的關注與壓力。離開影壇後，她專注投入動物保護行動，並於1986年成立碧姬芭杜基金會，長期致力於推動動物權益與相關倡議。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

48歲癡情男稱「Hebe要給我10億」 險遭詐買10萬儲值卡

王子變小王！鬼鬼忙顧娃 切割「我對他沒深度了解」