法國怪物太猛！溫班亞馬連5戰雙十 馬刺開季5連勝創紀錄

（記者許皓庭／綜合報導）聖安東尼奧馬刺本季延續強勢氣勢！31日在主場以107比101力退邁阿密熱火，創下隊史自1976年加盟NBA以來首次開季5連勝的紀錄。年僅21歲的「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）再度展現全能身手，單場豪取27分、18籃板、6助攻與5次阻攻，連5戰繳出20分以上「雙十」成績，持續刷新個人生涯巔峰。

圖／溫班亞馬（Victor Wembanyama）單場豪取27分、18籃板、6助攻與5次阻攻，連5戰繳出20分以上「雙十」成績，持續刷新個人生涯巔峰。（翻攝 NBA X）

本場比賽，溫班亞馬出賽40分鐘，全場23投命中10球，攻下27分外帶18籃板、6助攻、5阻攻與1抄截。他開季以來場均高達30.2分、14.6籃板、4.8阻攻，穩居聯盟頂級行列。根據數據統計，他已追平七六人中鋒、MVP得主恩比德（Joel Embiid），並列現役球員中「單場25分、15籃板、5助攻、5阻攻」達成次數最多的紀錄（3場）。

除溫班亞馬外，馬刺配角群也火力支援。卡索（Stephon Castle）投籃命中率高達58.3%，貢獻21分；瓦塞爾（Devin Vassell）表現穩定，繳出17分與9籃板的全能數據；替補上陣的新秀哈波（Dylan Harper）也有13分進帳，三分球4投2中，展現年輕球員活力。

熱火方面則由阿德巴約（Bam Adebayo）苦撐全場，攻下31分、10籃板，並在第三節一次進攻中強勢隔扣溫班亞馬，點燃全場氣氛。威金斯（Andrew Wiggins）也貢獻24分、6籃板，但熱火末節多次失誤錯失反超機會，最終仍吞下敗仗。

這場勝利對馬刺具有里程碑意義。球隊歷史上從未開季五連勝，本季在多名主力因傷缺陣的情況下，包括福克斯（De’Aaron Fox）、柯內特（Luke Kornet）與索漢（Jeremy Sochan）均未出賽，仍能憑藉團隊防守與年輕核心的爆發力持續挺進，展現極高團隊凝聚力。

