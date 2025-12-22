法國愛麗舍宮爆內鬼竊盜案 銀器、餐具遭「轉售拍賣網站」損失百萬

法國總統府愛麗舍宮遭自家工作人員竊盜。圖／翻攝自Google map

法國總統府愛麗舍宮遭自家工作人員竊盜，法國檢方表示，三名男子涉嫌從愛麗舍宮竊取價值數千歐元的銀器與瓷器，案件將於明年2月開庭審理。

根據《衛報》報導，巴黎檢察官指出，其中一名嫌疑人為53歲的愛麗舍宮銀器管理員托馬斯，他被指利用職務之便，長期盜取用於國宴的餐具與貴重器物。另兩名嫌疑人分別為其伴侶、線上銀器銷售公司經理達米安，以及曾任羅浮宮保全的吉斯蘭。

調查顯示，愛麗舍宮在例行清點時發現多件國宴用器具失蹤，估計總價值介於1.5萬至4萬歐元（約新台幣52萬至138萬元）之間，部分物品被認定為國家文物。警方隨後展開調查，並在托馬斯的私人儲物櫃、車輛與住處查獲約100件物品，包括賽佛爾瓷器、巴卡拉香檳杯、雷內・拉利克雕像及銅製鍋具。

檢方指出，托馬斯的庫存紀錄顯示其疑似仍計畫進一步竊盜。警方亦發現，部分失竊物品曾被上架至Vinted等線上拍賣平台販售，其中包括印有「法國空軍」標誌的盤子與標示為賽佛爾瓷器廠出品的煙灰缸，這類物品通常不對外流通。三名嫌疑人已於12月18日出庭，目前被置於司法監管之下，禁止彼此聯繫、禁止進入拍賣場所，並不得從事相關職業活動。檢方表示，所有追回的物品已歸還愛麗舍宮。

此案發生之際，法國多家文化機構近月接連遭遇重大竊盜事件，引發外界對安全管理的質疑。去年10月，羅浮宮曾發生一起震驚全國的盜竊案，竊賊偽裝成工人，在白天盜走價值約8800萬歐元的王室珠寶，至今仍未全部尋回。此外，巴黎自然歷史博物館、利摩日瓷器博物館及多家地方博物館亦在近期遭竊，損失金額高達數百萬歐元。法國司法單位表示，相關案件仍在持續調查中，將全面檢視文化與國家機構的安全措施。



