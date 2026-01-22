法國扣押疑俄羅斯影子艦隊油輪 馬克宏：維護國際法執行制裁

法國扣押一艘油輪。總統馬克宏說：決心維護國際法，並且確保有效執行制裁。

法國宣布，在地中海扣押了一艘油輪，懷疑這艘油輪是俄羅斯規避制裁的「影子艦隊」的一部分。（戚海倫報導）

法國總統馬克宏表示，這艘名為「格林奇號」的油輪「受到國際制裁，並且被懷疑懸掛假旗幟」。法國海軍周四上午在英國等盟國的協助下，在西班牙和摩洛哥之間的海域，登船檢查。法國海事當局表示，對這艘船的搜查「證實了先前對船旗合法性的質疑」。俄羅斯駐巴黎大使館表示，事先不知道這起扣押事件。

莫斯科所謂的「影子艦隊」是秘密的油輪網絡，它利用所有權或保險不明的老舊油輪運輸石油，以此規避西方對俄羅斯石油出口的制裁。法國當局說，「格林奇號」貨輪從俄羅斯北部北極港口摩爾曼斯克出發時，被攔截。馬克宏表示，我們決心維護國際法，並且確保有效執行制裁。他強調，影子艦隊的活動助長了對烏克蘭侵略戰爭的資金投入。

烏克蘭總統澤倫斯基對這次行動表示歡迎，表示這「正是確保俄羅斯石油不再資助俄羅斯戰爭所需的決心」。他說，「必須扣押這些船隻。沒收並且出售這些油輪上運載的石油，不公平嗎？」先前澤連斯基曾經批評，歐洲喜歡討論未來，但卻避免採取行動。