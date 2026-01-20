法國拒絕加入和平理事會後 特朗普要對香檳征收200%關稅

（德國之聲中文網）周一（1月19日），在法國拒絕加入美國計劃創立的“和平理事會”之後，特朗普總統隨即發出威脅，要對法國葡萄酒和香檳征收200%的關稅。

特朗普表示，“我會對他（馬克龍）的葡萄酒和香檳征收200%的關稅。他就會加入的。但他也不是必須加入。”

一位接近馬克龍總統的消息人士周一告訴法新社，法國“不打算積極回應”這一邀請，因為和平理事會的章程“超越了加沙地帶的範疇”。“這會引發重大問題，尤其是在尊重聯合國的原則和機構方面，而這些原則和機構在任何情況下都不容置疑。”

法國外長巴羅特（Jean-Noël Barrot）對國會議員表示，“法國必須說不，因為這個和平理事會的章程超出了加沙地帶的範圍，因此也超出了聯合國支持的和平計劃。”

和平理事會挑戰聯合國

創辦和平理事會的初衷是監督重建飽受戰爭蹂躪的加沙地帶，但其章程不僅指定特朗普為創始主席，賦予其廣泛的權力，並且加沙地帶甚至只字未提。

該章程寫道：“和平理事會是一個國際組織，致力於在受沖突影響或威脅的地區促進穩定、恢復可靠和合法的治理，並確保持久和平。”

特拉維夫大學國際法專家利布利希 (Eliav Lieblich) 接受德國日報采訪時說道，和平理事會的章程刻意挑戰聯合國，並表明對聯合國的不信任。他表示，如果參加該委員會的國家足以多，將會對聯合國構成真實的挑戰。

德國對獲邀表示感謝

與法國態度不同，德國周一則對特朗普邀請其加入所謂的和平理事會表示感謝。德國政府發言人科尼利厄斯（Steffen Cornelius）說，“我們感謝這一邀請。我們與特朗普總統有著共同的追求世界和平的目標。徹底結束加沙沖突符合德國的核心利益。”

俄羅斯正在評估

周一早些時候，莫斯科報道收到了該邀請並致以謝意。克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯“正在對這項提議進行評估，我們希望與美方建立聯系，以澄清所有細節。稍後，在弗羅裡達面對記者提問是否邀請了普京總統時，特朗普說“是的，他已被邀請。”

60多個國家收到邀請，中國也在列

根據章程，只有和平理事會主席有權邀請新會員。據悉，特朗普已向60多個國家發出邀請，包括土耳其總統埃爾多安、埃及總統塞西、阿根廷總統米萊伊、白俄羅斯總統盧卡申科、匈牙利總理奧爾班和歐盟委員會主席馮德萊恩等。周二的例行記者會上，中國外交部發言人也證實收到邀請函。

和平理事會章程還規定，成員國的任期為三年，但對一年內向該理事會捐款超過十億美元的國家，其任期不再設期限。

加拿大表示，卡尼總理將接受邀請，但渥太華不會支付10億美元的會費。加拿大在一份聲明中寫道，“加拿大不會為獲得委員會席位付費，目前沒有人向加拿大提出過這樣的要求。”

作者: 德正 (法新社、德新社等)