法國接任G7輪值主席 駐台代表龍燁：軍艦穿越台海意在維護國際法規範

法國自元旦起接任G7輪值主席國，駐台代表龍燁強調軍艦通過台海，主要在傳達維護國際法規範的立場，並非挑釁；圖為曾於2024年10月穿越台海的法軍「牧月號」巡防艦。（取自DVIDS網站）



中國對台灣的文攻武嚇近年不斷升高，嚴重威脅區域安全與穩定，包括美國在內的西方陣營，派遣海軍艦艇穿越台海航行，確保航道安全的情形也隨之趨於頻繁，對此，法國駐台代表龍燁5日強調，各國艦艇穿越台海的主要目的，是在維護國際法規範，而非進行挑釁，並且指出這是七大工業國（G7）集團不斷重複傳達的明確訊息。

法國接任G7輪值主席 解決重大地緣政治危機是目標之一

廣告 廣告

路透報導指出，法國自今年元旦起，接任G7集團的輪值主席國，根據法國外交部的資訊，巴黎方面期望透過該架構，達成包括解決重大地緣政治危機等目標。

由於北京當局將台灣海峽視為領海，並曾多次對於外國軍艦穿越台海航行，表達強硬反對立場，因此，法國駐台代表龍燁（Franck Paris）強調，法方「對於派遣海軍資產穿越國際水域抱持謹慎態度，且該行為並不具備任何挑釁企圖」。

各國軍艦穿越台海 意在傳達國際法規範應獲普遍遵循立場

龍燁指出，各國透過以海軍艦艇航經台海的手段，傳達國際法規範在國際水域具有主導地位，且應持續維護該秩序。報導表示，美軍艦艇每隔數月，就會執行穿越台海航行的任務，且包括法國、澳洲、英國與加拿大等美國盟邦，也會進行類似行動，龍燁也表示，維護台海現狀、反對武力脅迫等措詞，也已經納入G7聲明的基本內容。

他指出「這是我們不斷重複傳達的明確訊息，且我認為G7夥伴國家之間對於傳達該訊息方面已經有良好的協調」；報導指出，法國海軍艦艇上一次穿越台海是在2024年10月，台灣方面對於國際之間類似的任務表達歡迎，並且認為這是對於國際法規範下的航行自由（freedom of navigation）原則的堅定支持。

報導表示，法國雖然與台灣之間並無正式外交關係，但巴黎被台北視為重要的民主陣營夥伴，且法方曾於30年前，向台灣出售「幻象2000-5型」戰機以及「拉法葉級」（La Fayette-class）巡防艦，龍燁表示「前述軍事資產目前仍在服役之中」，且法國企業也透過渠道提供後勤與維護，強調相關合作框架「是我們的堅定許諾，且多年來未曾出現任何質疑」。

更多上報報導

張又俠落馬顯示習近平對台海局勢自信從容 鐵腕掌控解放軍

俄國安秘書長蕭伊古力挺中國對台立場 緊盯日本快速軍事化政策

中國海警、民兵頻擾台海 台灣升級ISR打造「全時監控網」反制灰色地帶威脅