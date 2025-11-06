法國推「修理墓碑換墳地」抽獎 30幸運兒能與名人「當鄰居」

法國巴黎日前宣布一項與眾不同的抽獎活動，但獎品不是現金，而是有機會在去世後安葬於巴黎最著名的公墓。據稱，這項「修理墓碑換墳地」的計畫是當局在尊重逝者與讓民眾有機會在市內安葬之間提供的折衷方案。

巴黎推出「修理墓碑換墳地」的抽獎。（示意圖／Pixabay）

根據《CNN》，巴黎市政廳上月31日宣布，自20世紀初以來，巴黎城牆內的墓地幾乎已無空位，而當地法規使得清理廢棄墓穴的過程變得複雜。

此次活動將抽出30名幸運兒。每人可獲得一塊由拉雪茲神父公墓（Père-Lachaise）、蒙帕爾納斯公墓（Montparnasse）或蒙馬特爾（Montmartre）公墓提供的墓地。

以上3處墓地是該國重要歷史文化場所，文學家和哲學家薩特、劇作家王爾德、小說家小仲馬、國寶級女歌唱家艾迪特·皮雅芙等許多名人都長眠於此。

條件是中獎者需承擔修復費用。之後他們可以獲得墓地附近土地的租賃權，費用從10年合約的976歐元起，最高為永久使用權的17668歐元。

目前抽籤已經開跑，將持續至12月31日截止，每位參與者支付125歐元（約4450元新台幣）的報名費，就有機會與一眾歷史名人「做鄰居」。

