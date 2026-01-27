法國推「未成年禁用社群」！國會116：23過關 15歲以下恐被全面封鎖

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

法國國會下議院「國民議會」近日通過一項引發關注的法案，規定禁止15歲以下兒童使用社群媒體。此舉源於社會對網路霸凌與青少年心理健康的憂慮升高，政府希望透過立法劃下界線，降低未成年人沉迷線上世界的風險。

該法案在國民議會以116票贊成、23票反對通過，接下來將送交參議院審議；若最終獲得批准，法國將成為少數對未成年人社群使用設下年齡門檻的國家之一。總統馬克宏強調，社群媒體已成為青少年暴力行為的重要推手，希望禁令能在9月新學年開始前正式生效，為孩子打造更安全的成長環境。

議會辯論期間，中間派議員米勒（Laure Miller）指出，社群媒體並非無害，反而正在侵蝕青少年的生活習慣與思考方式。她直言，「我們的孩子閱讀得更少、睡得更少，彼此比較得卻更多，這是一場為自由思想而戰的戰爭。」此番言論引發不少議員與民眾共鳴。

類似討論也在多國升溫。澳洲去年12月率先實施全球首例禁令，禁止16歲以下族群使用Facebook、Snapchat、TikTok及YouTube等平台；英國、丹麥、西班牙與希臘等國也在研究相近措施。歐洲議會（European Parliament）則呼籲歐盟（EU）為兒童使用社群媒體設定最低年齡，但是否落實仍由各會員國自行決定。

