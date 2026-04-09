法國撤回在美黃金儲備！專家：中國應把握戰略窗口「打造全球黃金樞紐」

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法國央行「法蘭西銀行」（Bank of France）總部。（圖／達志／美聯社）

隨著法國中央銀行將黃金儲備自美國運回本土，分析人士指出，中國應把握這個「戰略窗口」，將自身打造為下一個全球黃金樞紐，尤其北京可以利用政策穩定性的優勢，結合香港在區塊鏈（blockchain）等金融科技領域的強項，建立現代化黃金交易中心。

據《南華早報》報導，專家指出，隨著美國總統川普（Donald Trump）第2任期的政策波動加劇了各國政府對美元霸權的憂慮，全球去美元化的趨勢進一步深化，這一戰略機遇如今更值得北京重視。

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澳洲4大商業銀行之一「澳盛銀行」（ANZ Bank）大中華區首席經濟學家楊宇霆指出：「我認為（法國央行此舉）是1個值得關注的信號，這種情況並不尋常。對中國，尤其是香港來說，這是1個必須把握的戰略窗口。」尤其外界對美元主導之全球金融體系的疑慮正在加劇，同時市場對黃金的整體投資需求也持續上升。

根據《法國國際廣播電台》（Radio France Internationale）4日的報導，法國央行「法蘭西銀行」（Bank of France）已將原本存放於紐約的剩餘黃金儲備，以在歐洲購入並存放於巴黎的等值黃金取代。這項操作據悉是在2025年7月至2026年1月之間完成的。

與此同時，德國經濟界人士也呼籲政府將黃金儲備撤出美國。德國納稅人協會（Association of German Taxpayers）及歐洲納稅人協會（European Taxpayers Association）主席耶格爾（Michael Jaeger）便是其中之一。耶格爾此前接受當地媒體訪問時曾表示：「川普行事難以預測，而且他無所不用其極地想方設法增加財政收入。因此，我們的黃金存放在聯準會（Fed）的金庫裡，已不再安全。」

隨著川普2.0威脅接管加拿大與格陵蘭（Greenland），並在2月28日談判期間與以色列聯合偷襲伊朗，美國日益強硬的外交政策舉措，已加劇外界對華府可能將金融力量武器化的擔憂。

「澳盛銀行」的楊宇霆表示，香港可以朝「現代黃金交易中心」的方向發展，例如推動黃金期貨與現貨交易，同時結合數位資產與區塊鏈、穩定幣（stablecoins）等技術，「中國的政策優勢在於穩定性，例如國內生產毛額（GDP）增長與貨幣政策。在波動加劇的時期，這種穩定性本身就具有吸引力。」

根據香港特區政府今年稍早發布的聲明，香港的黃金中央結算系統預計將於今年啟動試運行。此外，香港也計劃在未來3年內，將黃金存儲能力提升至2,000噸以上，將香港打造成「值得信賴的全球金庫」。

英國的國際性商業銀行「渣打銀行」（Standard Chartered）大中華及北亞區首席經濟學家丁爽也表示，中國近期強化上海的黃金交易，並擴大香港儲存設施的舉措，顯示其正試圖吸引投資人將財富配置於與中國相關的資產，「我認為這將透過香港這個國際金融中心來推進。」但他也提醒，歐洲國家未必會輕易將黃金轉移至香港。

根據最新官方數據，中國央行「中國人民銀行」已連續第17個月增持黃金，3月增持16萬盎司，使黃金儲備總量達到創紀錄的7,438萬盎司。

此外，據《彭博社》去年底援引知情人士的說法，柬埔寨也正計劃將部分黃金儲備存放於中國。若成真，柬埔寨將成為最早採取此類措施的國家之一。知情人士還透露，另有數個國家表達了相同的意願。

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