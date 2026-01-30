法國擬取消「婚內性義務」概念

該法案草案已於週三在法國國民議會獲得通過 [AFP via Getty Images]

法國將在法律上正式終結所謂的「婚內權利」（conjugal rights，又譯夫妻同房權），即所謂婚姻意味著必須履行性義務的觀念。

法國國民議會於週三（1月28日）通過的一項法案，將在民法典中新增條款，明確指出「共同生活」（community of living）並不構成從事性行為的義務。

新法案也將使當事人在「過錯離婚」（fault-based divorce）中，不能再以缺乏性行為作為主張理由。

雖然此法案對司法實務的影響可能不大，但支持者希望法律能有助遏止婚內強暴。

「允許這樣的權利或義務持續存在，就等同集體默許一種丈夫對妻子的支配和掠奪制度，」法案提出者、綠黨議員瑪麗-夏洛特·加蘭（Marie-Charlotte Garin）表示。

「婚姻不能成為一個泡沫，在這個泡沫中，性同意被視為永久有效且終身不變。」

此法將抹除長久以來的法律模糊點——儘管沒有任何法律條文明確提及「性義務」，但該觀念仍在部分社會和司法案例裡持續存在。

目前在法國民法典中，婚姻義務被定義為「尊重、忠誠、扶持與協助」，並寫明夫妻須承諾「共同生活」。

法律文本中從來沒有提到性權利，其概念源自中世紀教會法。

然而，現代法院在部分離婚案件中，曾以廣義方式把「共同生活」詮釋為包含性行為。

最著名的案例發生於2019年，一名女子被認定多年來拒絕與丈夫發生性關係，隨後丈夫獲得了「過錯離婚」，這意味著該女子負有責任。

她隨後向歐洲人權法院（ECHR）提出上訴，該院於去年裁定，法國不應允許以拒絕性行為作為過錯離婚的理由。

女權主義者稱此舉是一項重要的進步。

歐洲人權法院的裁決實際上已使法國法官再難以做出類似判決，因此新法案主要起「明確化」作用，而非帶來大規模司法變化。

對維權人士而言，妻子有「義務」同意與丈夫發生性關係的觀念，在法國部分社會中依然存在，需要予以挑戰。

例如2024年的「馬贊案」（Mazan trial）——受害者吉塞勒·佩利科（Gisèle Pelicot）在被下藥、失去意識的情況下，被其丈夫邀來的多名男子輪流性侵。

多名被告聲稱，他們認為她已「同意」，因為丈夫這樣告訴了他們。

法國和多數國家一樣，婚內強暴已明文入法。1990年之前，丈夫仍可主張「婚姻即意味同意」。

自去年11月起，法國強暴的法律定義擴大為包含「未同意」這一概念。

過去，強暴被定義為以「暴力、脅迫、威脅或突襲」方式實施的性行為；如今，任何沒有「知情、明確、事前且可撤回」同意的行為都構成強暴。

法律還明確指出：沉默或沒有反應並不代表同意。