法國擬祭禁令 未滿15歲兒童禁用社群媒體

根據法新社取得的一份法律草案，法國將再度嘗試保護孩童免於過度使用電子螢幕，提議從2026年9月起禁止15歲以下孩童使用社群媒體。

這項倡議獲得法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)支持。他在12月初曾表示，國會應該從2026年1月起針對這項提案展開辯論。澳洲已在2025年12月領先全球，禁止不滿16歲的孩童與青少年使用社群媒體。

這份法國草案指出，有許多研究和報告已經證實，青少年過度使用電子螢幕帶來的各種風險。

廣告 廣告

法國政府表示，孩童不受限制上網會接觸到「不適當的內容」，可能會受到網路騷擾或是睡眠模式改變。

這項法律草案包括2項條款。第一項是「線上平台向未滿15歲的未成年人提供社群媒體服務」屬於違法。第二項則呼籲禁止在中學使用行動電話

馬克宏已表示，對未成年人的數位安全保護是他政府的優先要務。然而，在執法和遵守國際法方面一直是問題。

法國一項禁止在幼稚園和中學使用手機的禁令在2018年生效，但鮮少被執行。

法國並在2023年通過一項將「數位法定年齡」定為15歲的法案，但因為違反歐盟規定，這項法案在那之後就一直被擋下。

法國參議院這個月支持一項保護青少年免於過度使用電子螢幕和社群媒體的倡議，其中包括要求13至16歲的青少年在註冊社群媒體時必須有家長授權。

這項參議院的提案已提交國民議會(National Assembly)，要經過國民議會批准後才能成為法律。 (編輯:柳向華)