法國政府正式官方肯定《光與影：33號遠征隊》！開發團隊曝獲文化部授勳：感謝數百萬玩家

2025 年，來自法國獨立遊戲工作室 Sandfall Interactive 之手的《光與影：33號遠征隊》成為遊戲圈的大黑馬，推出之後除了獲得玩家追捧之外，年底也橫掃各大遊戲獎項，拿下多達 486 座年度最佳遊戲（GOTY）獎項肯定，成為史上獲得最多 GOTY 獎盃的遊戲。而如此非凡的成就現在也被法國政府看到了，昨（7）天 Sandfall Interactive 宣布，他們已獲得法國文化部授勳肯定，並表示對此感到萬分榮幸。

(Credit:Sandfall Interactive)

廣告 廣告

法國文化部的藝術與文學勳章自 1957 年起就設立，至今已有 69 年歷史。主要是希望能透過授勳，表揚那些在文學界、藝術界有傑出貢獻，或者致力於傳播這些貢獻的人。而就在昨（7）天，去年推出《光與影：33號遠征隊》並大獲成功，席捲全球遊戲圈的 Sandfall Interactive 發文表示，他們被法國文化部接見，並且也授予了藝術與文學勳章肯定，真的備感榮幸。

並且，Sandfall Interactive 也沒有忘記《光與影：33號遠征隊》的玩家們：「我們最深切的感謝要獻給那些塑造這個世界的團隊，以及賦予這個世界生命的數百萬玩家。」，並表示，希望他們這一路以來的旅程能激發那些想打造自己作品的人們跨出那一步。

事實上，這並不是《光與影：33號遠征隊》第一次受到法國政府肯定，去年 12 月拿下 TGA2025 的年度最佳遊戲肯定後，法國總統馬克宏就有在個人 IG 上發文讚揚，而更之前，就在《光與影：33號遠征隊》突破百萬銷量時，馬克宏也有發文盛讚，稱這個遊戲是法國大膽創新風格的典範。只不過，隨著這次獲得法國文化部正式授勳，對於 Sandfall Interactive 來說，也等於正式獲得法國政府「官方認證」的成功了。