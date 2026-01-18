法國數學教授涉共諜案遭起訴！ 私帶中國代表團「闖軍事禁區」

法國一名數學系教授，被控私帶中國代表團「闖軍事禁區」，涉嫌從事間諜活動而遭起訴。（示意圖，由AI生成）

正當台灣因主播涉《國安法》案件鬧得沸沸揚揚之際，法國也爆出震驚學術界的「紅色滲透」醜聞！一名波爾多（Bordeaux）大學的應用數學教授，因涉嫌私自帶領中國代表團進入校園內的「高度敏感限制區」，遭到法國檢方以「資敵」及「勾結外國勢力」等重罪起訴。若罪名成立，該教授最高將面臨15年有期徒刑。

領中國代表團「逛」禁區 敏感研究恐遭截獲

根據《南華早報》報導，巴黎檢察官辦公室公布的資訊，這名教授任職於波爾多大學的一所工程學院，該學院部分區域自2019年起便被列為國家「受限區域（ZRR）」。這類區域受法律嚴格保護，旨在防止科學技術與研究成果被外部攔截，進而損害法國的國防手段或危及國家安全。

檢方指出，這名公務員身分的教授，涉嫌蓄意允許中國代表團成員進入這些「敏感程度極高」的禁區。目前調查重點在於，是否有關鍵國防技術已遭中國方面獲取。

早期就遭中方「布建」？每年定期赴廈門大學交流

法國調查媒體《情報在線》（Intelligence Online）揭露，該名教授是學術界公認的專家，且職涯已接近尾聲。令人震驚的是，他與中國的合作關係最早可追溯至學生時代。

調查顯示，從2010年代後期開始，該教授每年固定會前往中國「廈門大學」待上兩個月。值得注意的是，廈門大學數學科學學院在中國學術界地位極高，且與特定戰略研究領域關係密切。法方懷疑，這種長期的學術交流，極可能就是中方對其進行滲透與「布建」的開端。

手機設備遭扣押 涉「資敵」重罪面臨 15 年監禁

此案起源於2024年初法國當局接獲舉報，隨即對該校發生的異常事件展開調查。去年2月，檢警已先行扣押相關人等進行訊問，並查封多部電子通訊設備。

在經過長時間的數位採證與設備分析後，檢方認為證據確鑿，於去年12月16日正式對該教授提起公訴。目前他被指控的罪名包括：向外國勢力提供情報，最高可處15年監禁、勾結外國勢力，最高可處10年監禁。

