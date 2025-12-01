法國旅遊局公布冬遊普羅旺斯TOP 8景點！攀登鷹巢村、前往卡朗格峽灣探險、追尋梵谷足跡、在巧克力發源地品嚐甜點⋯

阿爾勒的梵谷咖啡館依舊維持著《星空下的咖啡館》的黃色外觀（Image Source : Getty Creative）

提起南法的普羅旺斯，一般人腦海中率先浮現的總是夏天的薰衣草和向日葵花田，然而這片瀕臨地中海的地區，不只一年四季氣候溫和且陽光明媚，極使在淡季展現出截然不同的魅力，法國旅遊局特別推薦了「普羅旺斯八大冬日冒險」：帶領你漫步於鷹巢村的鵝卵石巷弄，攀登塞尚筆下的聖維克多山、欣賞冬日艷陽下更加雪白的卡朗格峽灣懸崖、在阿爾勒追尋梵谷足跡⋯⋯一起來展開一趟不一樣的旅程吧！

坐落於萊博普羅旺斯山頂的城堡遺址（Image Source : Getty Creative）

【冬遊普羅旺斯八大精彩推薦】

＊攀登萊博普羅旺斯

＊感受聖維克多山的另一種風情

＊湛藍天空下勇於探索卡朗格峽灣

＊沈浸於拉斯科特莊園的藝術中

＊避開馬賽擁擠的人潮

＊在普伊里卡爾享受美食

＊在阿爾勒追尋梵谷足跡

＊在上普羅旺斯慶祝橄欖摘採季

＊攀登萊博普羅旺斯

位居顯要地勢的萊博是一座鷹巢村（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

簡稱為「萊博」的萊博普羅旺斯（Les Beaux-de-Provence）歷史悠久，由於坐落於險要的位置，讓它自古以來就成為兵家必爭之地。彷彿鷹巢般屹立於一處岩石露頭上，萊博是一座防禦村莊，名稱源自於普羅旺斯語「石山脊」（bauç），1821年時因法國地質學家首次在此發現了鋁礬土，於是以這座村莊的名稱創造了這種礦物的名稱「Bauxite」。

萊博呈現出迷人氛圍的鵝卵石街道與可愛的房舍（Image Source : Getty Creative）

雖然曾經輝煌一時，如今萊博成為一處熱門旅遊景點，每年夏天都吸引成千上萬名遊客造訪，它不只是「法國最美村莊」協會成員，還被《米其林旅遊指南》評選為最高等級別的「三星旅遊推薦」。然而到了冬天、熱鬧的人潮退去，這座只有315位居民的村莊，狹窄的鵝卵石街道到城堡的岩石遺跡，都呈現出令人倍感悠閒的寧靜的氣息。

曾經展出於光之採石場中的克林姆名畫與特展（Image Source : REUTERS/Jean-Paul Pelissier）

當地知名景地包括位於山頂、俯瞰著南部平原的城堡遺跡，每年平安夜都由真人演出、歷史回溯16世紀的耶穌誕生儀式的聖文森特教堂（Saint Vincent ），而最不能錯過的是光之採石場（Carrières de Lumières），位於萊博山腳下的廢棄採石場，原本是歷經長期風化擁有奇怪巨石與岩洞的「地獄谷」，在藝術管理機構的改造下，成為一處提供沈浸式數位體驗藝術中心！一幅幅出自大師的名畫，以3Ｄ投影方式出現在石灰岩壁上，感覺既炫目又奇幻～

＊感受聖維克多山的另一種風情

石灰岩山脈聖維克多山與山上最知名地標普羅旺斯十字架（Image Source : Getty Creative）

位於普羅旺斯−艾克斯（Aix-en-Provence）東部的聖維克多山（Montagne Sainte-Victoire），以高1,011公尺白嘴峰（Pic des Mouches）為最高點，這條石灰岩山脊綿延了18公里，高19公尺的普羅旺斯十字架（Croix de Provence）是它最知名的特徵，甚至比白嘴峰還要醒目！而它另一個引人注目地方，正是出現在塞尚一系列的畫作中。

覆蓋著白雪的聖維克多山多了幾分詩意（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

從這位法國後印象派畫家位於艾克斯普羅旺斯（Aix-en-Provence）的工作室，可以將這座山脈盡收眼底。事實上不只是他，聖維克多山也出現在包括畢卡索和康丁斯基（Wassily Kandinsky）等現代藝術大師的作品中。與其在烈日下攀登這座山脈，不妨在冬日、甚至輕柔雪花飄下的季節，慢慢沿著山脊散步，途中還可能與山羊或綿羊不期而遇～

＊湛藍天空下勇於探索卡朗格峽灣

卡朗格的迷你峽灣與清澈海水令人驚艷（Image Source : Getty Creative）

「卡朗格（峽灣）」（Calanque）是一種特殊地質結構：狹小而深的谷地，伴隨著周遭地勢陡峭，並且部分區域被海水淹沒……這種地形經常出現在地中海沿岸。由石灰岩、白雲石和碳酸鹽岩組成，因河流侵蝕或洞穴頂部倒塌而成形的卡朗格峽灣，是一個延伸於馬賽和卡西斯（Cassis）之間且遍及科西嘉島、既狹窄又陡峭甚至嶙峋的海灣。

冬天可以以健行、騎腳踏車或垂降等方式探索卡朗格峽灣（Image Source : Getty Creative/RooM RF）

長達20公里，由於地貌奇特因此在2012年時成立了卡朗格峽灣國家公園（Parc national des Calanques）。這樣的風光自然吸引無數遊客前來觀賞，卡朗格灣沿岸有不少熱門觀景點，包括高394公尺、法國最高的海岸懸崖卡奈爾岬（Cap Canaille），或是以阿隆港卡朗格灣（Calanque de Port d'Alon）美景著稱的小鎮海上聖西爾（Saint-Cyr-sur-Mer）。

猶如秘境的翁沃卡朗格峽灣讓人產生來到北歐峽灣的錯覺（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

至於翁沃卡朗格峽灣（Calanque d’En-Vau）因為環繞著高聳的懸崖，是非常受歡迎的攀岩地點。這些造型奇特的岩石下方隱藏著一座海灘，遊客可以從海上乘船而來，或是以步行方式穿越山中小徑，抵達這處有著水晶般清澈海水的秘境。坐在鵝卵石與細沙交錯的海灘，眼前卡西斯山脊壯麗的景色，令人誤以為置身於北歐的峽灣⋯⋯你可以以健行、騎腳踏車、垂降等方式，展開一趟奇妙的冒險！

＊沈浸於拉斯科特莊園的藝術中

法蘭克・蓋瑞設計的音樂廳展現出這位解構主義大師的創意（Photo by Herve CHAMPOLLION/Gamma-Rapho, Image Source : Getty Editorial）

從艾克斯普羅旺斯出發，沿著蜿蜒的鄉間小路往北約15公里，可以發現隱藏於葡萄園和玫瑰花叢之間的拉科斯特莊園（Château La Coste）。前身原本是葡萄酒莊的它，因為英國酒店大亨帕迪・麥克基倫（Patrick McKillen）的慧眼獨具，搖身一變成為令人驚豔的藝術空間，法國知名建築師尚・努維爾（Jean Nouvel）設計的酒廠，更讓整座葡萄園化身為一座露天藝廊！

麥克基倫經過多次協商才取得路易絲・布爾喬亞（ Louise Bourgeois ）的《潛伏的蜘蛛》(Photo by Herve CHAMPOLLION/Gamma-Rapho, Image Source : Getty Editorial）

麥克基倫起初選中這裡來擺放他的亞歷山大・考爾德（Alexander Calder）作品《Small Crinkly》，後來又從路易絲・布爾喬亞（ Louise Bourgeois ）手中取得了《蹲伏的蜘蛛》（Crouching Spider），接下來更邀請自己的建築師和藝術家朋友到此進行自由創作，他唯一的要求只有不要破壞當地景觀，這些作品後來都留在莊園中展出。

安迪・高茲渥斯以橡木樹枝打造而成的圓形《橡木房》（Oak Room）（Photo by Herve CHAMPOLLION/Gamma-Rapho, Image Source : Getty Editorial）

如今這座「雕塑公園」擁有34件藝術作品、大型雕塑、沈浸式裝置以及小型建築和展覽館等，包括愛爾蘭抽象主義畫家肖恩・斯庫利（Sean Scully）、英國雕塑家安迪・高茲渥斯（Andy Goldsworthy）、美國極簡主義雕塑家理查・塞拉（Sean Scully）等人的作品，建築方面則有美國解構主義建築師法蘭克・蓋瑞設計的音樂廳（Pavillon de Musique），安藤忠雄以混凝土打造V行藝術中心等，讓人得以穿梭於葡萄園起伏的景觀中欣賞當代藝術～

＊避開馬賽擁擠的人潮

聳立於山頂的守護聖母院，無論從馬賽的哪個角落都能看到這處地標。（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

人口數僅次於巴黎的馬賽，既是普羅旺斯−阿爾卑斯−蔚藍海岸地區（Provence-Alpes-Côte d’Azur）的首府，也是隆河河口省（Bouches-du-Rhône）的省會。這座原本就熙熙攘攘的城市，夏天更迎來數以千計、甚至萬計的遊客，讓整座城市充滿勃勃生氣，不過有時也難免令人覺得過於「喧囂」⋯⋯

位於老城的老濟貧院興建於1671~1749年間，展現巴洛克風格。（Image Source : Getty Creative）

而冬天才是它現真正展魅力的時候，馬賽最知名的地標守護聖母院（Notre-Dame de la Garde），終於不再人擠人，可以好好欣賞它華麗的拜占庭式建築、彩色大理石堆砌的拱頂、金碧輝煌馬賽克鑲嵌，以及懸掛於殿內的船隻、飛機等模型和紀念牌匾。老濟貧院（La vieille charité）也一樣，可以悠閒參觀如今位於其中的地中海考古博物館，以及非洲、大洋洲和美洲藝術博物館。

歐洲和地中海文明博物館與位於一旁的17世紀聖讓堡（Fort Saint-Jean）（Image Source : Getty Creative）

最棒的是，你完全不需要排隊，就能直接進入歐洲和地中海文明博物館（Mucem: Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée）！這座興建於海港入口處填海土地上的博物館成立於2013年，以「石頭、水和風建造」，建築師魯迪・里喬蒂（Rudy Ricciotti）裝飾著混凝土格柵外殼的建築令人印象深刻！開幕前4年，就已經吸引850萬遊客造訪～

＊在普伊里卡爾享受美食

專門生產手工巧克力的普伊里卡巧克力已經創立超過半個世紀（Image Source : REUTERS/Jean-Paul Pelissier）

相較於法國其他地區，普羅旺斯的氣候雖然更為溫和，不過冬天終究還是比夏天冷，因此對於熱量也有著更高的需求。普伊里卡爾（Puyricard）是一座位於艾克斯普羅旺斯東南方約10公里的小鎮，歷史悠久的它可以追溯到中世紀，雖然村中最初興建於11世紀的羅馬式教堂，保留了來自中世紀城堡的祭壇，不過對遊客更具吸引力的是這裡的巧克力和甜點！

卡里頌糖是法國知名傳統甜點，由蜜餞和杏仁糊製成。（Image Source : REUTERS/Jean-Paul Pelissier）

普伊里卡爾是美食愛好者的秘密聚集地，發源於當地的同名巧克力品牌創立於1967年，以新鮮天料原料製作手工巧克力，在法國享有盛名，包括巴黎、馬賽、尼斯、亞維儂等都能發現它的分店。巧克力口味選擇多樣，包括榛果、焦糖、萊姆酒等，此外還有牛軋糖、棉花糖等，糖漬橙皮棒也非常推薦。另外，在這裡還可以找到它們獨家發明的黑巧克力卡里頌糖（Calissons）～

＊在阿爾勒追尋梵谷足跡

維持梵谷筆下模樣的梵谷咖啡館，讓人彷彿走進《星空下的咖啡館》中。（Image Source : Getty Creative）

普羅旺斯燦爛的陽光和美麗的風光，激發印象派畫家的無數靈感，其中阿爾勒（Arles）更留下無數梵谷的足跡和畫作。梵谷在1882年2月20日來到這裡，那天下了一場異常大的雪，如果你在冬天前來，或許更能體會他初來乍到時的情景⋯⋯他總共在阿爾度過14個月，輪替的四季風情讓他揮灑出超過200幅油畫，可說是他人生中的創作巔峰。

昔日的主宮醫院、今日的梵谷空間，不變的是激發梵谷靈感的中庭花園。（Image Source : Getty Creative）

他一生中最戲劇性的轉折也是發生在這裡：在與高更發生激烈爭吵後，他拿剃鬍刀割下了自己的左耳！在被送往聖雷米（St-Rémy）的聖保羅療養院（Saint-Paul de Mausole）之前，他先是在阿爾勒的的主宮醫院（Hôtel-Dieu Saint-Esprit）接受療養，這裡美麗的中庭花園躍為他的紙上風光，如今醫院改建成「梵谷空間」（Espace Van Gogh），讓遊客可以走進梵谷的世界。

梵谷基金會收藏有許多藝術家向梵谷致敬的作品（Image Source : Getty Creative）

梵谷多幅知名畫作也是誕生於阿爾勒，位於論壇廣場（Place du Forum）旁的梵谷咖啡館（Cafe Van Gogh），正是《星空下的咖啡館》（Terrasse du Café le Soir）的原型，在驟降的氣溫中散步後，不妨到此喝杯咖啡！至於《隆河星空》（Nuit Étoilée sur le Rhône）描繪的是馬希爾斯・茹沃路（Rue Marius Jouveau）旁的小碼頭⋯⋯如果你想更深入了解梵谷的創作時期與作品，不妨前往「梵谷基金會」（Fondation Van van Gogh）～

＊在上普羅旺斯慶祝橄欖摘採季

生長於馬諾斯克的橄欖樹（Image Source : Getty Creative）

上普羅旺斯區域（Haute-Provence）錯落著高原、山丘與河谷，擁有鬱鬱蔥蔥的橄欖園、覆蓋著白雪的高地村莊，以及夏日夢幻的薰衣草田等多樣景觀。每年11月是當地橄欖採收的季節，廣闊的土地上整齊排列著一行行彷彿無限延伸的橄欖樹，景色非常迷人，其中特別是馬諾斯克（Manosque）及其周邊區域。

11月是上普羅旺斯的橄欖樹採收季節（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

你可以前往福卡爾基耶（Forcalquier）的古萬油坊（Moulin À Huile De Gouvan），這座保存完好的15世紀油坊，讓人感受到歷史的痕跡，熱情的員工提供免費的導覽，讓你了解橄欖油的生產過程，或是拜訪沃克斯（Volx）的橄欖生態博物館（Olivier Ecomuseum），沈浸在橄欖美食文化中，最重要的是別錯過品嚐當年第一批橄欖油最新鮮的滋味～

文字／Iris PENG