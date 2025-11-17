法國最佳工匠MOF到弘光 爆米花升級為令人驚艷的高級甜點

弘光科大學生仔細聆聽法國雷諾特廚藝學院大師授課。（圖:弘光科大提供）

曾獲「法國最佳工匠MOF」講師 Pierre-Henri Roullard示範的甜點巧克力香草爆米花塔、黑森林蛋糕。（圖:弘光科大提供）

精進廚藝，擴展學生國際視野，弘光科技大學國際餐旅學院邀請法國總統馬克宏親自授予「法國最佳工匠MOF」殊榮的明星講師皮耶．亨利 胡拉（Pierre-Henri Roullard），示範巧克力香草爆米花塔、黑森林蛋糕。學生說，大師運用創新技法將日常零嘴爆米花升級為高級甜點，令人驚艷，也獲得許多啟發。

法國雷諾特廚藝學院到弘光科大舉辦說明會暨示範課程；弘光科大國際餐旅學院院長陳玉舜表示，雷諾特廚藝學院於1971年在法國巴黎創立，學院孕育出許多法國頂級廚藝大師，也是法國最佳工匠獎 MOF (Meilleur Ouvier de France）的搖籃，透過說明會讓學生們了解雷諾特學院的教學理念、專業課程及海外實習與國際交流機會，有助於增進國際廚藝專業。

示範課程由雷諾特廚藝學院曾獲得「法國最佳工匠MOF」殊榮的明星講師 Pierre-Henri Roullard示範兩道結合現代設計元素的法式甜點；從設計理念、創意靈感及他研發的多元精緻創新技法。

學生們近距離觀摩，體驗頂級烘焙技術，學習如何將傳統經典與創新概念結合，提升甜點的外觀美感與口味層次。大二張同學說，看到大師運用創新技法，將日常零嘴爆米花升級為高級甜點的整個過程，感到非常驚艷；另一名林同學說，之前看過很多法式甜點網路教學影片，這次Roullard老師的示範各種不同新穎技法，啟發她思考各種創新改造經典甜點製作方法的可行性。