法國最古老建築 橫跨10個世紀

1棟坐落於法國東南部小村莊，克呂尼村的傳統建築，經科學家鑑定，歷史可追溯自11世紀，屋齡超過900年，建造時間 甚至比 巴黎聖母院 還早了72年，是法國現存最古老的房屋。家族代代相傳，現任屋主表示，已住過約50代人，見證了法蘭西王國的興衰，也保留下珍貴的歷史印記。

打開門鎖，走進歷史悠久的房屋。這棟以木頭及石材建造、代代相傳的建築，經研究人員鑑定，屋齡高達934年，被正式列為 法國現存 最古老的房屋。

廣告 廣告

屋主 薩維克：「這令人難以置信 也很有趣，這棟建築1樓的天花板橫梁，經過鑑定 歷史可追溯至1091年。」

科學家 使用 樹木年輪分析法，發現這棟 坐落於 法國東南部小村莊的傳統建築，歷史最早 可追溯自11世紀，甚至比 巴黎聖母院 還早了72年。現在的屋主，是1名退休的建築師，他將1樓 布置為展廳，2樓則開放住宿，有兩間客房。旅客可深刻感受 中世紀的小鎮風情。

旅館客人 桑德拉：「當我看到這是法國最古老房子時，我心想 能置身於這樣一座，見證如此多歷史的建築中，真是令人印象深刻 它的歷史，可追溯到11世紀晚期 想想，有多少代人 曾居住在這裡吧。」

一一展示家族文物，屋主指出，這裡已住過 約50代人。 在 克呂尼村，這棟房子 被稱為 藥劑師之家，見證了法蘭西王國的興衰，也保留下珍貴的歷史印記。

更多 大愛新聞 報導：

劇院級安眠曲 法早產兒病房寧靜時光

巴黎恐攻10周年 紀念花園揭幕

