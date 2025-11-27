法國桌球好手「眼鏡弟」來台！借國訓場地 大讚餐廳美食

法國知名桌球選手「眼鏡弟」勒布朗，近期被發現悄悄來到台灣，原來他為了備戰30號在大陸舉辦的世界盃。（圖／TVBS）

法國知名桌球選手「眼鏡弟」勒布朗，近期被發現悄悄來到台灣，原來他為了備戰30號在大陸舉辦的世界盃，因此先和其他選手，一起飛來台灣備戰和觀光，來台後這幾天都在高雄國家運動訓練中心練習，還愛上不少台灣美食。

在高雄國家運動訓練中心，勒布朗即使在練習時間也展現出濃厚的「殺氣騰騰」氣勢。這位握著直拍發球的法國好手表示，這是他首次來台灣，非常喜歡這裡。勒布朗強調，台灣的食物非常棒，無論是在市中心還是在餐廳，他都很喜歡在這裡用餐，並且很高興能體驗到新的文化和美食。

國家運動訓練中心副執行長梁永斌表示，勒布朗是在阿曼挑戰賽後，臨時決定跟隨新加坡選手來台灣。他提到勒布朗曾去品嘗小籠包和珍珠奶茶，這些都是選手和教練私下安排的行程。梁永斌認為，國訓中心的場地應該比法國的訓練場地還要大，在舒適感上可能更勝一籌。

除了勒布朗外，另一名法國好手巴德也跟隨新加坡國家隊來台灣移地訓練。這兩位選手是為了準備30日在大陸舉辦的世界盃，順道先來台灣觀光和訓練。勒布朗此行相當低調，社群媒體上的限時動態僅發布國訓中心內的照片。他在台灣的行程相當短暫，僅停留4天，27日啟程前往大陸。

勒布朗過去曾多次與台灣選手林昀儒（小林同學）交手。這次來到林昀儒的家鄉，勒布朗也有機會與其他台灣選手切磋球技。除了讚賞國訓中心的設備和餐廳外，他對台灣的美食文化也留下了深刻印象，特別是小籠包和珍珠奶茶這些台灣特色美食。

