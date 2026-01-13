法國極右翼領袖勒龐涉挪用歐盟資金！她提上訴力拼2027年參選

法國極右翼政治人物瑪琳勒龐（Marine Le Pen）。（圖／達志／美聯社）

法國極右翼政治人物瑪琳勒龐（Marine Le Pen）本週在巴黎展開1場攸關其政治生涯的關鍵上訴程序。這起司法審理不僅將決定她是否能夠重返公職，也直接影響她能否參選2027年法國總統大選，進而牽動法國極右翼陣營的未來布局。

據《路透社》報導，作為法國極右翼民粹主義政黨「國民聯盟」（National Rally，RN）的長期領袖，勒龐原本被外界視為2027年總統選戰的潛在候選人之一。然而，她與多名同案被告在去年3月遭法院裁定挪用超過400萬歐元的歐盟資金，被判處禁止參選公職5年，且禁令即刻生效。

此次上訴不僅由勒龐本人提出，國民聯盟以及另外10名因轉移或收受歐洲議會資金而被判有罪的人士，也一併提出救濟。案件聽證將從13日展開，預計於2月12日落幕，判決結果則有望在今年夏天前出爐。若法院撤銷或大幅縮短禁止參選公職的期限，勒龐仍有機會保住2027年的總統候選人資格。

面對不確定性，勒龐已為最壞情況預作安排。她曾公開表示，若最終無法參選，將由她的門生、現年30歲的國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）接棒出戰。巴德拉本週向媒體表態力挺恩師，稱勒龐將在法庭上「證明她的清白」，並強調她擁有他完全的支持。

對此，美國總統川普（Donald Trump）及其團隊多名高層也曾在勒龐被定罪後公開聲援，同時指控歐洲法院與官員試圖不公正地阻撓極右翼政治人物掌權。《路透社》引述消息人士指出，川普政府官員去年曾討論是否對涉案的法國檢察官與法官施加制裁，儘管相關討論目前已停滯。

這項說法最早由德國《明鏡》（Der Spiegel）雜誌披露，但美國國務院副國務卿羅傑斯（Sarah B. Rogers）隨後在社群平台X上發文否認，稱之為不實消息。美國國務院亦重申，不會預先評論潛在行動。據悉，過去1年間，美國已對11名涉及以色列案件的國際刑事法院（International Criminal Court）法官實施制裁。

法國方面對此則展現高度戒備，政府發言人布里容（Maud Bregeon）表示，將密切關注任何可能的美國干預。巴黎司法法院院長加萊—馬茲班（Peimane Ghaleh-Marzban）更直言，任何針對法國法官的行動，都將構成對法國內政不可接受且無法容忍的干涉。

與此同時，勒龐本人也持續將司法程序定調為政治迫害。她在遭定罪後指控司法體系出於政治動機打擊她，並感嘆在法國這個「人權之國」，竟出現她認為只存在於威權政體中的司法作法。法官則在判決中解釋，禁令之所以立即生效，是為了避免對民主公共秩序造成不可回復的損害，而相關民調顯示，多數法國民眾支持法院的裁定。

歐洲議會方面亦密切關注上訴結果。其代理律師麥松納夫（Patrick Maisonneuve）表示，希望維持對勒龐及其共同被告的定罪，包括判給歐盟立法機構超過300萬歐元的損害賠償。國民聯盟本身也被判處200萬歐元罰款，其中一半暫緩執行。法院認定，2004年至2016年間，相關人士將原本用於歐洲議會工作的經費，挪作支付實際為政黨服務的人員薪資。勒龐則始終主張，這樣的資金使用方式完全合法。

然而，隨著勒龐深陷司法泥淖，她的接班人選反而聲勢看漲。去年秋天的1項民調顯示，若由巴德拉代表國民聯盟參選，無論第2輪投票中的對手是誰，他都有望勝出。如同民調機構「Verian Group」的分析師Stewart Chau所言，法國選民「已經翻過瑪琳勒龐這1頁了。」

