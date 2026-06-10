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法國司法體系近期針對演藝圈性犯罪展開嚴厲打擊。根據最新消息，法國檢察官已正式要求對知名歌手兼演員 Patrick Bruel 提起訴訟，指控其涉嫌性侵。這項法律行動標誌著案件進入關鍵階段，再度引發社會關注。

法國檢方近日針對知名藝人 Patrick Bruel 涉嫌性侵一案採取強硬立場，正式向法院要求對其提起訴訟。這名在法國享有極高知名度的歌手兼演員，自數年前起便深陷多起性騷擾與性侵指控，如今檢方的動作顯示司法調查已取得實質進展，案件將移交法庭審理。

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根據外電報導，這起案件最初源於多名女性的指控，受害者多為在 Patrick Bruel 巡迴演出期間提供按摩服務的專業人員。她們指稱在工作過程中遭到不當對待，甚至涉及強迫性行為。儘管 Patrick Bruel 過去一再否認所有指控，並強調雙方行為皆為自願，但檢方在審閱相關證據與證詞後，認為有足夠理由正式起訴。

Patrick Bruel 不僅是法國樂壇的重量級人物，也曾參與多部電影演出，在法語圈擁有廣大粉絲。此案的進展被視為法國版「#MeToo」運動的延續，顯示法國司法機關對於演藝圈長期存在的性犯罪問題不再姑息。目前法院將進一步裁定是否採納檢方建議，若最終確定起訴，這場法律戰恐將對其演藝生涯造成重創。

原文出處：法國檢方要求起訴知名歌手 Patrick Bruel 涉嫌性侵醜聞引發演藝圈震動

本文由AI協作，經編輯審核後發布