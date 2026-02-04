法國檢方：2中國公民涉間諜案 竊取衛星軍事資料

（中央社巴黎4日綜合外電報導）巴黎檢察官辦公室今天表示，日前逮捕4名涉嫌為中國從事間諜活動的嫌犯，已將他們移送法辦，其中有兩人是中國籍公民。

檢方聲明指出，所屬網路犯罪部門今天對此案展開司法調查。

路透社報導，相關的兩名中籍人士先前入境法國，他們意圖從星鏈（Starlink）網路竊取衛星資料，以及一些重要實體的資料，特別是軍事單位相關資訊，並且意圖將資料傳回中國。

檢方又說，4名嫌犯已被帶至調查法官處，其中有兩人已被羈押。（編譯：紀錦玲）1150205