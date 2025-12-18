法國正妹來台驚「薪水很好」兩派人吵翻

台灣低薪常被拿來討論，不過一名法國正妹近日在影片中分享，自己來台工作後最震驚的是「薪水其實不錯」，她認為台灣人工作都很努力，只要願意付出、接受較長工時，在台灣就有機會賺到錢，相關說法引起網友熱烈討論，有些人認為是外師與一般老師薪水有落差，但也有人認為優秀的人到哪都會發光。

法國正妹Kassandra近日在YouTube頻道《不要鬧工作室》的影片中分享，她是一名法文老師，目前居住在台北，在台灣令她最震驚且沒有預料到的是，她在台灣薪水很不錯。

廣告 廣告

Kassandra表示，在台灣生活後，發現台灣人普遍相當努力，也認為若想在台灣過得不錯，就必須接受較長的工作時數，她自己一天有近一半時間在通勤，往返於學校和家教課程之間，但她認為只要願意努力，就有機會賺到相對應的收入。對此，主持人則持保留態度，直言這點因人而異，並表示在自己身上並非如此。

Kassandra表示，她和台灣特別有緣，最早是在韓國認識一名台灣女生，兩人很快成為好朋友，而她第一次造訪台灣，是為了來探望這位好友，之後回到法國工作，輾轉任職過幾間公司，最終選擇成為法文老師、教外國人中文，沒想到教學過程中，發現學生超過一半都是台灣人，後來才得知原來公司老闆也是台灣人。

更巧的是，Kassandra之後還和一名認識多年的台灣男生開始交往，一連串巧合讓她忍不住開玩笑說「我好像已經脫離不了台灣了。」

影片引發網友熱議，有人認為外籍教師與一般教師的薪資可能差很多，並非所有人長時間工作都能獲得相對應的報酬；但也有網友持不同看法，認為「有能力的人到哪裡都會發光」，她能有這樣的成果，關鍵還是在於自身的工作能力。

更多中時新聞網報導

蔡淳佳台北開唱當結婚16周年禮

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙

中職》曾豪駒重掌桃猿兵符 球團喊連霸