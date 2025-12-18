法國正妹定居台灣！驚訝曝「薪水很不錯」：沒有預料到 讚台灣人很努力

生活中心／黃韻璇報導

許多外國人會來台灣學中文、體驗不同的文化，而外國人來台灣後第一個體驗的就是台灣的飲食文化，一名來自法國的法文老師Kassandra，除了分享在台灣吃到的美食之外，還提到「最讓我震驚且沒有預料到的是，我在台灣的薪水很不錯」，但也指出台灣「工時長」的問題。

YouTube頻道《不要鬧工作室》近日分享一名來自法國的法文老師Kassandra，目前在台灣當法文老師，她坦言之前對台灣完全零概念，直到去韓國時認識了一位台灣女生，幫助她認識了台灣，兩人成為好友後，Kassandra當年還特別來台灣找她幾次，定居前來了台灣7次。

法文老師Kassandra分享對台灣飲食、工作文化的看法。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio YouTube）

Kassandra表示，來台灣後發現很多美食，例如炸蝦捲，不過她說自己最喜歡的台灣美食是小籠包、火鍋，還提到台灣有很多不同的蔬食，非常容易在台灣找到素食，且她非常喜歡吃水果，台灣有非常多厲害的新鮮水果，她透露自己第一次來台灣玩時，前四天幾乎整天都在吃水果。

Kassandra說自己回法國後，決定要當一名法文老師，她在一家專門線上教外國人法文的公司上班，之後她發現原來那間公司是台灣人開的，她有一半以上學生都是台灣人。Kassandra與台灣的連結還不只如此，後來她認識了一位台灣男生，兩人先當幾年的朋友，開始約會幾次後現在正式交往，Kassandra笑稱「之後我感覺已經無法跟台灣脫離關係」。

此外，Kassandra也點出，「最讓我震驚且沒有預料到的是，我在台灣的薪水很不錯」，不過她也坦言，台灣的生活方式就是「工時長」，一天有一半的時候都在搭捷運、去學校、去家教以及線上課程。Kassandra說，「台灣人真的很努力工作，如果你要在台灣過好生活，那就必須要接受長工時」，但是她認為自己可以接受長工時，因為在台灣如果你努力工作，你就能賺到錢，且老師在台灣是個受到尊重的職業。

