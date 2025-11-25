法國民調：2027總統選舉 極右派巴德拉獲勝機率高

（中央社巴黎25日綜合外電報導）根據法國民調機構 Odoxa預測，預計於2027年舉行的法國總統大選，極右派主席巴德拉很有可能獲勝，無論他的對手是誰，第一輪選舉巴德拉的得票率將落在35%或36%。

路透社今天報導，法國民調機構Odoxa於19日和20日調查1000人，如果本週舉行總統大選，30歲的極右政黨「國民聯盟」（RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）將比其他任何人獲得更多選票。

Odoxa指出，巴德拉在第一輪選舉將獲得35%或36%得票率，且他會在第二輪選舉擊敗所有其他候選人。

Odoxa假設了2種狀況，若巴德拉在第二輪選舉對上極左派政黨「不屈法國」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon），巴德拉將以74%得票率獲勝；對上中間偏左的格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）則以較小的 53%得票率獲勝。

巴德拉目前支持度已經超越他的導師瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），瑪琳．雷朋在今年被判盜用資金罪名之後，被禁止5年內競選公職。

報導指出，法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政治接班人之所以聲勢疲弱，是因為馬克宏在去年決定提前舉行國會選舉之後，聲望急劇下滑，去年選舉一度造成國會僵持。（編譯：楊啟芳）1141125