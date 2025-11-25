法國民調：30歲極右派領袖巴德拉將贏得總統大選

路透社今天(25日)報導，法國民調機構Odoxa首次預測，30歲的法國極右派領袖巴德拉(Jordan Bardella)將贏得預定在2027年登場的下次總統大選，不論他的對手是誰。

巴德拉是「國民聯盟」(National Rally)的現任主席，也是這個極右派政黨長期領袖瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)的接班人。

Odoxa在11月19日到20日對1千人進行的調查顯示，如果本週舉行法國總統大選，巴德拉將贏得超過任何對手的選票。

這項調查發現，視巴德拉在第一回合投票的對手而定，他可能取得35%或36%的得票率；而在所有能夠闖入第二輪的候選人中，沒有人能夠擊敗他。

這項民調結果的報告指出，「對巴德拉及其支持者來說是不幸、但對其他人來說是幸運的是，在總統大選的好幾個月前贏得壓倒性的支持，不保證就能成功」。

瑪琳．雷朋和她的父親尚馬力．雷朋(Jean-Marie Le Pen)，過去曾三度在第二輪的總統大選中，遭到廣泛政治聯盟擊敗。

法國法院3月裁定57歲的瑪琳．雷朋盜用資金罪名成立，不得參選公職5年。她已就此提出上訴。

巴德拉的支持率已超過瑪琳．雷朋，一旦這項不能參選的禁令維持，巴德拉被視為國民聯盟2027年總統大選理所當然的候選人。