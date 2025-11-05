法國水族館關閉數月！虎鯨、海豚困廢池 空拍曝「心碎畫面」

動保團體日前公布空拍影片，只見數隻鯨豚被困在藻類蔓生的廢池裡，畫面令人心碎。圖／取自IC

由於法國政府在2021年通過了禁止鯨豚表演的法令，位於坎城附近的「Marineland Antibes」水族館今年1月就正式關閉，不過，也因此造成鯨豚無處收容的窘況，動保團體日前也公布空拍影片，只見數隻鯨豚被困在藻類蔓生的廢池裡，畫面令人心碎。

根據《紐約郵報》報導，動物保護組織「TideBreakers」共同創辦人舒斯特羅娃（Marketa Schusterova）近日公開無人機拍攝畫面，畫面可見，2隻巨大圈養虎鯨在幾乎荒廢的場域中徘徊，還有12隻海豚被迫在水質惡劣、藻類叢生的水池內生存，整個環境看起來慘不忍睹。

廣告 廣告

面對如此令人震驚又心疼的發現，動保團體也立刻要求相關單位，務必盡快讓這些動物搬離這個危險環境，它們的生命正在遭受嚴重威脅，必須到更安全的地方生活。動保組織認為，這些海洋生物所處的水池環境已嚴重荒廢，不僅水質極差，更缺乏應有的維護，園方甚至僅派少數人員進行基本餵食，長期累積下來，將對動物們的生存造成嚴重影響，雖然目前園區已停止營運，但根據法律明文規定，業者仍須承擔責任。

至於安置場所的部分，迄今仍未找到，法國當局堅持要在歐洲範圍內尋找適合的安置地點，不僅拒絕將牠們送去日本，原預計轉往西班牙的計劃也遭當地科學機構否決。法國生態部長也坦言，目前正在積極尋找歐洲地區合適的庇護地，至今的確尚未有具體進展。

2隻巨大圈養虎鯨在幾乎荒廢的場域中徘徊圖。／取自IC

整起事件引起了國際動保組織高度關注和強烈譴責，許多組織都喊話要求法國當局必須立刻採取行動、改善現況。動保組織痛批，這些海洋生物長期困在惡劣環境中是非常不人道的行為，除了違背動物福利外，也有損法國身為文明國家的形象。

國際動保組織更呼籲，不管是政府部門或相關業者，都該承擔起應有的責任，盡快幫這些無辜的動物找到合適的家，讓牠們能夠健康、安心地生活在更好的環境中。

此外，舒斯特羅娃（Marketa Schusterova）也談及，這兩頭虎鯨無法野放，因為牠們都是出生在圈養環境，恐怕無法在野外生存。他直言「牠們為大眾表演多年，現在該換我們還給牠們一個乾淨、安全的環境了。」

動保組織認為，這些海洋生物所處的水池環境已嚴重荒廢，不僅水質極差，更缺乏應有的維護



回到原文

更多鏡報報導

美UPS貨機墜毀已7死！濃煙直竄天際 建築物「慘遭削邊」

奇葩停車格「畫在路中央」！網全傻眼：旁邊人行道 市長親上火線解答了

普發現金一萬11/5開跑！財政部呼籲：「4網站」是假的勿受騙