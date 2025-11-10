法國沒有BBC！ 駐法代表處批假消息：想像力比巴黎鐵塔高

副總統蕭美琴受「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」赴歐洲議會，在年會中發表演說後返台談話。李佳穎攝



副總統蕭美琴於台灣時間7日保密抵達比利時布魯塞爾，在歐洲議會舉行「在對中政策跨國議會聯盟IPAC」年度峰會發表演說，對台意義重大。然而，9日網路上迅速流傳「法國BBC報導台灣捐了80億歐元」」貼文，嚴重打擊外交，我國駐法代表處為此也迅速發文澄清「法國沒有BBC」，並說這傳聞的想像力恐怕比巴黎鐵塔還要高。

駐法代表處9日在官方臉書發文強調「法國沒有BBC！！！」呼籲別再傳假消息。

駐法代表處指出，有關網路上流傳「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，副總統上台噴了20分鐘口水」貼文，代表處十分欽佩貼文的創意，也感謝大家對台灣財政實力信心，「只是，這份想像力恐怕比巴黎鐵塔還高。」

廣告 廣告

代表處解釋，「法國BBC」這個單位在現實世界中並不存在，台灣也沒有捐出80億歐元，至於副總統那場被形容為「噴口水」的活動，其實是一場內容紮實、用心準備的演講，內容比H2O更有營養，「口水不值80億元。」

代表處還幽默地說，若真有人能找到「法國BBC」，煩請通知，代表處很樂意前往拜訪，「順便問問他們是否也報導過『外星人買下艾菲爾鐵塔』。」

代表處提醒網友，在資訊流通快速的時代，轉傳之前先查證，讓真相不被「幽默創作」取代，也謝謝各位關心支持，「台灣外交的每一分努力都實實在在，而假消息，就讓它隨風飄過塞納河吧。」

更多太報報導

蕭美琴IPAC維安大陣仗「遭酸請人演戲」 謝志偉：中國幹的好事！

走錯棚？國防部臉書遭蘇丹人灌爆「支援叛軍」 小編急澄清：這裡是中華民國

造謠「80億歐元買蕭美琴曝光」 抓107人要檢舉！爭議帳號被肉搜起底