法國海軍地中海攔截油輪 馬克宏稱該艦屬於俄國「影子艦隊」

法軍在地中海區域，扣押俄國影子艦隊「格林奇號」油輪。（美聯社）





繼美國開始聚焦對俄國非法石油販運的查緝力道，並且查扣運輸載具之後，法國海軍22日在盟邦的協助之下，也在地中海攔截了一艘油輪，總統馬克宏表示該艘油輪屬於俄國「影子艦隊」，並且已展開相關調查，烏克蘭總統澤倫斯基則是對於法國投入軍力，阻卻俄國獲取戰爭資金的協助表達高度感謝。

半島電視台（Al Jazeera）報導，馬克宏（Emmanuel Macron）22日透過社群平台X發文，證實法國海軍在西班牙與北非國家摩洛哥之間的海域，扣押了一艘名為「格林奇號」（Grinch）的油輪，指出該船事實上「來自俄羅斯，正受到國際制裁，並且疑似懸掛不正確的旗幟」，明顯有意規避國際執法行動。

馬克宏指出，此次法國海軍查緝任務「在地中海公海區域內進行，並且在多方盟友的協助下，嚴格遵守《聯合國海洋法公約》之規範」，且相關調查也已經展開。

英國提供追蹤協助 澤倫斯基呼籲各國合作阻絕俄國籌獲戰爭資金

隨後，英國政府證實對法軍行動提供支援，防相希利（John Healey）表示，英國方面在追蹤船隻動向一事上有所貢獻。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在隨後向馬克宏表達感謝，強調此舉是確保克里姆林宮不再順利取得戰爭資金的重要一步，且呼籲各方應該「使俄國油輪停止在歐洲沿岸作業」。

根據芬蘭赫爾辛基智庫「能源與潔淨空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air）於2025年11月所發表的報告，在去年前9個月之內，有超過100艘俄國油輪懸掛不正確的旗幟，假冒其他國籍，完成了約1100萬噸石油的運輸，估計總值達到55億美元（約1737.45億元新台幣）。

法國海軍在地中海進行扣押俄國油輪的行動，圖為法軍人員正在觀察俄國油輪的畫面。（美聯社）

