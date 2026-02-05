法國海軍採購空巴Aliaca垂直起降無人機 強化偵蒐戰力

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國軍備局(DGA)近日宣布向空中巴士直升機公司(Airbus Helicopters)，下訂新款「艦載迷你無人機系統」(SMDM)。這批新一代的Aliaca無人機，將具備垂直起降(VTOL)能力，有助於提升法國海軍艦艇的戰術偵察靈活度，首批新型無人機預計2026年5月開始交付。「海軍新聞」(Naval News)網站4日報導，根據法國軍備局與空中巴士發布的資訊，這項採購案是基於現有合約的修訂。自2022年以來，法國軍備局已累計訂購34套Aliaca系統，而此次採購的重點在於將系統升級為垂直起降版本。新款Aliaca VTOL無人機在設計上的一大突破，是結合定翼機的長航程優勢，與旋翼機的起降便利性。這款戰術迷你無人機配備4具螺旋槳以進行垂直起降，但在任務飛行期間則維持定翼推進模式。這種設計的最大優勢，在於不再需要傳統的彈射發射架或回收網系統，大幅減少甲板佔用空間與後勤負擔，使無人機能夠在更狹小的艦艇甲板上快速部署。儘管構型改變，操作員仍可使用既有的地面控制站，無需重新適應新系統。在性能數據方面，Aliaca VTOL最大起飛重量為25公斤，翼展3.5公尺，長度2.1公尺，續航時間可達2小時，作戰半徑約50公里。機上配備高性能的陀螺儀穩定光電／紅外線(EO/IR)攝影系統，以及自動識別系統(AIS)，能夠在方圓數百公里的範圍內識別船隻。空中巴士直升機公司Aliaca計畫總監坎吉爾姆(Christophe Canguilhem)表示，法國海軍已成功在艦艇和陸地上操作Aliaca多年，SMDM系統在行動中展現其全部潛力，隨著VTOL版本加入，法國海軍將能以更高的靈活度進行操作。報導指出，這款新型無人機已於2024年底至2025年間完成陸上與海上測試。法國軍備局預計在2026年初啟動資格認證階段，進行最終的陸海試驗，隨後於同年5月展開交付。目前，定翼版本的SMDM已廣泛部署於法國海軍的近海巡邏艦(PHM)、海外巡邏艦(POM)及監視巡防艦，被譽為法國海軍的「遠端雙筒望遠鏡」。除了軍事用途，自2023年夏季以來，該系統也部署於法國海岸，協助英吉利海峽的搜救任務。未來，具備垂直起降能力的新版本將登上更多類型的法國海軍艦艇，執行包括維持戰術態勢感知、打擊非法活動、沿海交通監視、搜救，以及偵測可疑行為等多樣化任務。長期規劃中，該系統也預計部署於陸地，以支援海岸監視網絡，進一步強化法國的國土防衛與海域監控能量。

