法國滑雪勝地引無人機 監測雪況人潮防雪崩

白雪皚皚的山上，興奮的旅客搭著纜車，來到最高點。

這裡是法國山區的度假勝地「瓦勒托宏」，2023至2024年湧入將近100萬名滑雪客。不過，山區容易發生雪崩或山難，要怎麼保護滑雪客的安全？真的發生又要怎麼快速救援？這需要敏銳的觀察力與豐富的知識，即使是戶外老手也未必有十足的把握。

因此，當地的滑雪救援隊引入了空拍無人機，從高空直接觀測山頭的情況，快速找到發生山難的人。

滑雪救援隊技術組長嘉代表示，「無人機配備了感熱攝影機，可放大200倍的鏡頭，以及全光譜攝影機。」

除此以外，空拍機還連線到辦公室裡的即時監測系統，透過高空拍攝，系統就可以計算人潮分布的情形以及積雪的厚度。如果發現積雪太厚，就可以出動機具調整，避免發生雪崩意外。

滑雪救援隊副隊長呂茲說明，「我們使用這套軟體來管理雪量，所以要收集數據很重要，我們必須知道雪的厚度，來判斷需不需要用機具剷雪，或是把雪堆厚。」

而在未來，救援隊還希望利用所蒐集的山區數據建立AI模型，用來研判山上高風險的地區，讓救難人員防範未然，在意外發生以前就疏散民眾。有了這項新科技協助，民眾可望在享受戶外運動的同時，又多了一層安全防護。

