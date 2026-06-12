法國熱浪提前侵襲 戶外勞工被迫暫停

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法國通常在盛夏7月8月才會出現的極端高溫，今年卻從5月底提早出現異常熱浪，持續到現在6月，甚至預警包括首都巴黎、布列塔尼大區等全法多個省分，局部地區最高溫可能飆升到38度、39度，讓戶外工作者熱到暫時停工。

巴黎59歲的洗窗工人，酷暑下工作，每天至少要喝掉3公升的水。22歲的自行車外送員說，極端高溫嚴重削弱工作效率，體力下滑極快。31歲的餐廳服務生，分享高溫工作克難消暑法。

餐廳服務生 羅拉：「我們想辦法應對，主要是拿冰塊放頭髮裡 放T恤裡，去年 我們用水管噴灑地面降溫，也會噴灑顧客和我們自己。」

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法國東南部的里昂，體感溫度破30度，柏油路面散發陣陣熱氣，市府修路燈的員工難耐高溫被迫停工。里昂市府員工蒂埃里：「我先停一下 太熱了，今天就到此為止 先休息吃點東西，之後再去另一點繼續工作。」

法國西北部布列塔尼的海濱城市聖馬洛，一兩周前還要開暖爐，現在卻罕見發布橙色高溫警戒，連續3天高溫將破33度，夜間最低溫也不會低於18度。當地政府啟動弱勢族群追蹤，出動志工關懷近百人獨居長者，互助面對提前兩個月來襲的極端熱浪。

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