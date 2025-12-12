法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》冒出黑馬！ 角逐金球獎最佳動畫

動畫《小雨愛蜜莉》，已經在安錫國際動畫影展拿下觀眾票選冠軍。（原創娛樂提供）

第83屆金球獎公佈入圍名單，其中最佳動畫冒出了黑馬，來自法國獨立製片動畫《小雨愛蜜莉》（Amélie et la métaphysique des tubes），與其他賣座動畫《鬼滅之刃 無限城篇》《動物方城市2》《Kpop獵魔女團》角逐此一榮耀。

以手繪風格動畫《小雨愛蜜莉》，改編自比利時知名作家艾蜜莉諾彤（Amélie Nothomb）半自傳小說《管子的異想世界》（Métaphysique des tubes），電影劇情以3歲女孩「愛蜜莉」的視角出發，描繪她在日本童年生活中的奇想世界。愛蜜莉在生命最初幾乎不曾言語，並深信自己是「世界的神」，直到2歲多突然甦醒，學會理解和表達。然而3歲生日後，她第一次遇見恐懼、第一次領悟失落、第一次感受到生命的殘酷，童年從「神性」墜入「人性」的瞬間，成為她成長過程中深刻的印記。

電影以孩童視角呈現生命的微痛與震盪，讓成人觀眾得以重新直視被遺忘的童年裂縫，《小雨愛蜜莉》不僅在安錫影展獲得觀眾最高票選獎，在台中動畫影展放映時也讓許多觀眾落淚。監製Eddine Noël也在映後分享了原作者艾蜜莉諾彤在海外首映時的反應，她在座位上沉默許久，轉頭時早已滿臉淚水，並說道：「電影讓我塵封已久的童年回憶重新活了過來。」

改編比利時人氣作家半自傳小說，以三歲女孩視角描繪在日生活童年。（原創娛樂提供）

這部動畫是梅里斯．瓦利德（Maïlys Vallade）與韓良疇（Liane-Cho Han）首次執導的電影。兩人以「成人電影」而非兒童動畫的角度撰寫劇本，同時致力於貼合孩子視角的世界觀，並分享「我們把鏡頭放在2歲半孩子的視線高度，並利用呼吸、觸碰、環境的顏色來呈現她的情緒。」在大型商業動畫主導市場的今天，《小雨愛蜜莉》以手繪風格逆勢突圍，被外媒盛讚：「看似輕柔，卻擁有撼動人心的力量。」兩位新銳導演以首部電影展現獨立創作者的旺盛生命力，也讓人期待《小雨愛蜜莉》在接下來的獎季中持續創造佳績。

