法國獲獎遭中國鬧場 何欣純拜會挺梨山茶農：讓國際看見台灣青年的風度

台中梨山聚鑫製茶廠日前赴法國巴黎參加法國農產品促進協會（AVPA）世界茶葉大賽，獲得特別獎，頒獎時卻遭中國人士鬧場，用英文叫囂「台灣只是一個省，台灣是中國的一部分」，引發熱議。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（18）日特地前往聚鑫製茶廠，為執行長謝忠霖與謝偉騰兄弟加油打氣，也大讚謝忠霖在頒獎現場面對中國干擾仍沉著以對，獲得在場各國代表的掌聲與支持回應，讓國際看見台灣青年的風度與氣質。

何欣純今日在台中市議員江肇國、黃守達陪同下，專程前往台中聚鑫製茶廠拜會執行長謝忠霖與謝偉騰兄弟，為其加油打氣，肯定謝忠霖傳承五代製茶工藝，並將台中梨山茶ㄧ舉推向國際品茶舞台，讓國際人士知道，台灣不只有台積電，還有台中梨山好茶。

謝偉騰親自爲何欣純沏ㄧ壺得獎茶，ㄧ經品嚐入口，自有一股特別香氣。謝忠霖特別解說，這就是源自華崗雪源頭的高海拔茶業，經家傳技法製作，而帶有獨特的松仔山頭香氣。

何欣純強調，台中擁有得天獨厚的高山茶區與職人技藝，需要政府以有系統的政策從種植、製作、包裝到行銷，協助輔導青農處理相關檢驗與食品安全的法規，讓青農專注製茶業，突出台灣茶與其他國家茶葉的差異性與獨特性。

何欣純表示，台灣的茶葉早已傳承百年，但產業要走向下一個百年，不能只靠情懷，更需要創新以及在地市府的全力協助，才能走出市場的新方向。百年老店聚鑫茶廠的百年工藝是擁有五代傳承的「手藝靈魂」，2000後出生的謝偉騰、謝忠霖兄弟，不畏挑戰，接手家業，以品牌與品質走向國際市場，為台中茶注入新思維、新活力。

何欣純認為，市府必須以「城市級思維」的宏觀角度來看待茶產業發展，從產地管理、品牌行銷、通路拓展到國際曝光，都需要整體布局，讓台中藉由地產，走向國際觀光行銷之路。她也承諾，將會全力協助串聯更多產、官、學、研與民間的各種資源，提升台灣品牌的競爭力與國際知名度。

