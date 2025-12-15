法國生活節在高雄兩年狂吸27萬人 2026年首度移師衛武營續辦

高雄市政府與法國在台協會、台灣法國人協會宣布將三度合作，2026年「法國生活節在高雄」確定於5月22日至24日首度移師衛武營國家藝術文化中心。 圖：高雄市行處/提供

[Newtalk新聞] 連續兩年掀起城市熱潮的「法國生活節在高雄」將於2026年再度與市民相見！2024年首度舉辦即吸引11萬人，2025年更締造3日16萬人次的亮眼成績，成為全台最矚目的台法年度盛事。延續台法文化交流盛況，高雄市政府行政國際處與法國在台協會、台灣法國人協會宣布將三度攜手合作，2026年活動確定於5月22日至24日登場，並將首度移師國家級藝文地標衛武營國家藝術文化中心，以更大規模、更高規格迎接高雄市民與國內外旅客。

「法國生活節在高雄」自2024年首登場即獲得民眾熱烈好評，2025年內容更加多元，市民敲碗續辦聲不斷。短短兩年累積超過27萬參與人次，展現南台灣對法式文化與國際交流的高度支持，也讓活動成功建立品牌口碑。今年，法國在台協會的文化重要盛事「思辨之夜(La Nuit des Idées)」首度於高雄中山大學舉行，象徵雙邊文化交流進入新的里程碑。

法國在台協會主任龍燁(Franck Paris)指出，所有在台灣生活的法國人都十分期待明年再次來到高雄參與法國生活節，不僅是南台灣的重要盛會，更期盼藉此持續深化雙邊友誼。尤其明年活動將在衛武營舉辦，籌劃多項精彩內容與驚喜，邀請高雄市民與各界明年5月共襄盛舉。台灣法國人協會會長雷多明(Dominique LEVY)則表示，連續兩屆法國生活節在高雄成功舉辦，受到高雄市民的熱情支持，明年將為高雄帶來嶄新的精彩活動，在高雄打造一個最法式的週末。

行政暨國際處長張硯卿表示，市府與法方團隊已共同啟動籌備，明年法國生活節將結合衛武營的獨特場域特色，持續打造一場融合藝術、美食、文化與城市風景的國際盛典。詳細活動內容將於規劃後陸續公布。高雄市政府誠摯邀請市民預留明年5月22日至24日的假期，屆時前往衛武營，一同感受跨國文化交會的獨特魅力，體驗2026年最令人期待的法式文化盛宴，也持續深化台法情誼。

