「法國生活節在高雄」2年吸27萬人 明年移師衛武營

〔記者葛祐豪／高雄報導〕連續2年掀起熱潮的「法國生活節在高雄」，共吸引27萬人次參加，確定明年再度舉辦!高雄市行國處今(15)日宣布，將與法國在台協會、台灣法國人協會3度合作，活動於明年5月22日至24日登場，並首度移師衛武營藝文中心，以更大規模迎接市民與國內外旅客。

「法國生活節在高雄」自2024年首登場，即獲得民眾熱烈好評，吸引11萬人次；今年更締造3天16萬人次的亮眼成績，成為全台最矚目的台法年度盛事，成功建立品牌口碑，民眾敲碗續辦聲不斷。

高雄市行政暨國際處長張硯卿今天表示，市府與法方團隊已共同啟動籌備，明年將打造1場融合藝術、美食、文化與城市風景的「法國生活節在高雄」，詳細活動內容將於規劃後陸續公布，請民眾預留明年5月22日至24日的時間，屆時前往衛武營，一同感受跨國文化交會的獨特魅力。

法國在台協會龍燁主任(Franck Paris)指出，所有在台灣生活的法國人，都十分期待明年再次到高雄參與法國生活節，尤其明年活動將移師衛武營舉辦，將籌劃多項精彩內容與驚喜。

台灣法國人協會雷多明會長(Dominique LEVY)強調，「法國生活節在高雄」歷經2024年與2025年連續2屆的成功舉辦，受到市民的熱情支持，明年將為高雄帶來嶄新的精彩活動，在高雄打造一個最法式的週末，持續深化台法情誼。

