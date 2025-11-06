法國男子駕車衝撞行人釀5傷！犯後高喊「真主至大」

事件發生後，犯案男子試圖縱火焚燒自己的汽車。（圖／達志／美聯社）

法國大西洋海岸外的熱門觀光島嶼「奧萊龍島」（Île d’Oléron）5日早晨發生1起駭人攻擊事件。1名男子沿路駕車衝撞行人與自行車騎士，共造成5人受傷，其中2人傷勢嚴重。法國內政部長努內茲（Laurent Nuñez）證實，事件發生於當地時間上午8時40分左右。

綜合外媒報導，努內茲在奧萊龍島受訪時說明：「這名男子開著車，在大約35分鐘的時間裡，刻意衝撞了多名在他行駛路線上的人，不論是步行者還是自行車騎士。」

至於當地媒體有報導指出，嫌犯在被捕時曾高喊「真主至大」（Allahu Akbar），努內茲回應，目前尚未能確定其動機，法國國家反恐怖主義檢察官辦公室（Parquet national antiterroriste）目前也尚未介入調查。

法國西部城市荷榭勒（La Rochelle）檢察官拉萊茲（Arnaud Laraize）指出，這名35歲的男子是當地居民，駕車在聖皮耶多萊龍（Saint-Pierre d’Oléron）與多呂斯多萊龍（Dolus d’Oléron）2地之間的公路上行駛時，陸續撞上多名受害者。

事件發生後，男子試圖縱火焚燒自己的汽車，但被趕到現場的法國國家憲兵（Gendarmerie nationale）以電擊槍制服並逮捕。

對此，多呂斯多萊龍市長布雷克霍夫（Thibault Brechkoff）表示，該男子是1名當地漁夫。聖皮耶多萊龍市長蘇厄（Christophe Sueur）則透露，嫌犯「為當地警方熟知，尤其因為他有酗酒問題與行為失序的紀錄」。當地國會議員法洛爾尼（Olivier Falorni）亦指稱：「嫌犯是島上居民，受害者同樣也住在這座島上。」

目前部分傷者已由直升機送往西部城市普瓦捷（Poitiers）醫院治療。努內茲表示，其中2名傷者情況危急，其中1人是極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement national）國會議員馬爾科夫斯基（Pascal Markowsky）的國會助理。他還補充，最初報導稱受害者多達9人，後經確認修正為5人。

法國媒體引述警方消息稱，調查人員目前傾向認為這名男子可能患有精神疾病，且他過去因多次輕罪而為警方所知，包括酒駕與毒品相關案件。不過，他並未被列入任何安全監控名單中。

法國內政部長代表維德倫（Marie-Pierre Vedrenne）於巴黎國會發言時補充說明：「這名35歲的男子是法國公民，住在奧萊龍島，過去因普通刑事罪行而為警方所知，但並非安全部門掌握的對象。」

目前當局仍在調查他的精神狀態與犯案動機。儘管事件發生地點為旅遊勝地，但法國政府強調，目前沒有跡象顯示這是1場恐怖攻擊。

