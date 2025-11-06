法國男開車衝撞釀10傷 被捕高喊「真主至大」

法國「俄雷隆島」一名35歲男子，蓄意開車衝撞路人，造成10人受傷，其中4人重傷。男子在被捕之後，還以阿拉伯語高喊「真主至大」。

法國檢方表示，一名35歲男子，當地時間4日，在大西洋沿岸的「俄雷隆島」駕駛汽車衝撞行人及自行車騎士，造成10人受傷，其中4人傷勢嚴重。

法新社報導，警方指出，這名男子是「蓄意衝撞行人及自行車騎士」。而且男子被捕時，還用阿拉伯語高喊「真主至大」。

路透社則報導，調查人員發現，這名男子過去曾犯下酒駕及毒品相關罪行。

目前，警方已經扣留這名男子，並以涉嫌「謀殺未遂」的罪名進行調查，同時進一步調查男子的犯案動機。

