法國疑仙人掌桿菌奶粉 新安琪兒1批號下架

▲食藥署公告，業者自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品，「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」。（圖／截自食藥署官網）

[NOWnews今日新聞] 法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司（Lactalis）宣布，因擔心嬰兒配方奶粉產品含有毒素，召回在法國、中國、澳洲、墨西哥等國銷售的多批產品，台灣也被列為影響國家之一。而食藥署公告，我國業者因產品無法排除使用汙染到仙人掌桿菌素的原料，自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品，「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，批號為8000003215。

食藥署公告，我國業者自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，原因為終產品疑無法排除使用污染仙人掌桿菌毒素的原料，基於對消費者健康安全之的高度重視，故主動通報並預防性自主下架。

回收產品資訊：

品名／新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方

批號／8000003215

規格／900公克x12

製造日期／2024/11/23

有效日期／2027/11/16

製造廠商／CELIA LAITERIE DE CRAON

供應廠商／LACTALIS INTERNATIONAL

產地／法國

食藥署食品組組長許朝凱說，業者為自主通報，因為拉克塔利斯公司（Lactalis）無法排除可能使用到沙門氏桿菌毒素污染的原料，所以啟動預防性的自主下架，並提供退換貨處理。

許朝凱表示，規格為每罐900克，預計有2萬9928罐。不過，業者提到，原先為2批下架，但其中一批仍在海上尚未輸入，因此會退運。，而批號8000003215則是已經輸入台灣。

至於拉克塔利斯公司的Picot嬰兒奶粉，許朝凱提到，台灣並未進口。只是跟新安琪兒為同個供應商，業者懷疑無法排除是否為同個產線或同個工廠會污染到。

