法國皇家與東森寵物推「糧心助浪」公益捐糧

隨著寵物高齡化趨勢，熟老齡貓犬照護需求日益受到關注。寵物健康營養專家法國皇家14日宣布，今年二度攜手全台最大寵物連鎖通路東森寵物，啟動「糧心助浪」公益捐糧活動。活動期間1月15日起至2月11日，只要在東森寵物門市購買法國皇家熟老齡系列飼料，品牌即「等量捐贈」對應公斤數的飼料予「諾亞方舟動物同樂協會」及「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」。

這次預計捐贈2300公斤，以實際行動與精準營養支持老病殘浪浪的生活，落實「尊重生命，終養不棄養」的理念。諾亞方舟動物同樂協會創辦人戈家黎女士表示，讓老孩子能放心變老，是我們的使命。

法國皇家指出，台灣流浪動物收容所熟老齡貓犬，往往因為身體機能退化、醫療需求高以致被忽視。法國皇家台灣及香港區總經理張堇琪表示，貓犬攝取營養與牠們的生活品質息息相關。法國皇家希望發揮「科學營養」專業優勢，提供「適合的營養」為熟齡貓犬提供最堅實的後盾。

活動期間凡於全台東森寵物門市購買任一法國皇家「熟老齡」系列乾糧或濕糧，品牌即依買一捐一機制，依照銷售總公斤數捐出等量飼料至諾亞方舟動物同樂協會及 Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會，以實際行動支持需要照顧的熟老齡浪浪。