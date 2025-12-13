法國知名家電大廠破產！700名員工慘失業

擁有近百年歷史的法國家電製造商白朗集團（Brandt），於11日經法院裁定正式進入司法清算程序。（示意圖／翻攝自pexels）





法國家電產業再傳噩耗，擁有近百年歷史的法國家電製造商白朗集團（Brandt），於11日經法院裁定正式進入司法清算程序，象徵這家曾被視為法國工業象徵的企業即將全面停業，也意味著超過700名在法國本土工作的員工將失去工作。

根據外媒報導，白朗集團創立於1924年，由企業家埃德加．白朗（Edgar Brandt）一手打造，歷經多次併購與轉手後，於2014年納入阿爾及利亞Cevital集團旗下。作為法國境內最後一家具規模的家電製造商，Brandt的產品銷往全球36個國家與地區，年營收約2.6億歐元，旗下Brandt與De Dietrich等品牌長期被視為法國家電技術的代表。

集團過去亦強調其製造理念，宣稱近98%的廚房家電皆為真正的「法國生產」，而非僅止於本地組裝。執行長丹尼耶爾．德利．埃米利（Daniele Degli Emili）曾表示，在法國生產對企業而言不是成本考量，而是一種價值選擇。

然而在市場環境急遽變化下，白朗集團的財務狀況近年持續惡化，自今年10月1日起便已進入破產重整程序。大型家電需求受房地產市場低迷影響而大幅下滑，成為銷售萎縮的關鍵因素之一。此外，來自中國、韓國與土耳其品牌的競爭日益激烈，加上空氣炸鍋等小型廚電產品深受年輕消費族群歡迎，也進一步擠壓傳統大型家電的市場空間。

此次清算裁定，等同否決了先前由員工推動、並獲政府支持的合作制企業（SCOP）重整計畫。法國經濟與財政部對結果表示遺憾，經濟部長萊斯屈爾與工業事務代表馬丁指出，中央與地方政府原已承諾提供超過1700萬歐元的公共資金協助集團重生，但由於「部分關鍵利害關係人未能配合」，導致重整方案最終無法落實。多家法國媒體分析，所謂的關鍵參與方，實際上指的是未願進一步承擔風險的銀行體系。

法院未採納該方案，意味著白朗集團將無法延續營運。根據原本的重組藍圖，位於奧爾良近郊聖讓德拉呂埃爾（Saint-Jean-de-la-Ruelle）以及旺多姆（Vendôme）的兩座工廠，原預計仍可保留約295個職位。裁定結果公布後，工會與地方政界反應強烈。法國職員工會CFE-CGC的員工代表卡朗霍表示，這是Brandt令人心碎的結局，員工為成立合作制企業付出了最後的努力，卻仍無法避免集體解僱的命運。中央盧瓦爾河谷大區議會主席博諾也直言，法院的決定對法國工業而言是一次沉重打擊。

