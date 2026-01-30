「法國空運」精裝書藏玄機 塞18包搖頭丸偷渡闖關 36歲男領貨秒被逮

記者潘靚緯／雲林報導

曾姓嫌犯從法國購買搖頭丸，分裝藏進書本造型空盒內試圖闖關販賣。(圖／翻攝畫面)

一名36歲曾姓男子，從法國購入7.5公斤的俗稱「搖頭丸」的二級毒品MDMA，去年9月將4.6公斤共18包搖頭丸，藏在書本造型的空盒裡，運送闖關入境，以為能瞞天過海，沒想到早被檢警盯上逮捕。雲林地檢署昨(29)日偵查終結，依毒品危害防制條例等罪起訴。

18包搖頭丸被分裝偽裝成書頁，掩人耳目。(圖／翻攝畫面)

雲林地檢署查出，曾姓男子去年9月與姓名、年籍不詳，綽號「阿樂」的成年男子，共同運輸二級毒品，9月26日從法國購買7.45公斤的搖頭丸，並計劃運輸到回台。為了藏匿毒品，曾嫌等人將毒品壓扁分裝，夾帶藏在3個書本造型空盒內，偽裝成一般包裹，再利用不知情的貨運郵務人員運輸、私運入境。

曾男心想等到貨物送到後，神不知鬼不覺領回包裹，就能販售牟取暴利，曾男擔心被鎖定，一度在路上攔截貨運車詢問，不料早已遭檢調鎖定，當他10月3日出面領取包裹時，法務部調查局雲林縣調查站及雲林縣警察局等單位早已預先埋伏，當場逮捕曾男，現場查扣書本造型空盒內共18包MDMA，驗餘淨重4.61公斤，純質淨重3.26公斤。

曾姓男子現身領取包裹時，當場被檢警逮捕。(圖／翻攝畫面)

檢方表示，曾嫌購入的毒品未流入市面，全案偵查終結，依涉犯毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品罪，及懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口罪嫌，依法提起公訴。

檢方強調，不法分子刻意以書本造型包裝掩飾毒品，企圖規避查緝，顯示毒品犯罪手法日益翻新，將持續結合警、調及關務等機關力量，強化跨機關合作，嚴正查緝各類毒品犯罪，並依法從嚴究辦，以維護社會安全與國境防線。



