法國第一夫人碧姬馬克宏如何將LV穿得優雅？Brigitte Macron權力風格解析

法國第一夫人碧姬・馬克宏（Brigitte Macron） 向來以端莊而不失現代感的優雅風格備受矚目。無論出席國際峰會、國是訪問或接待各國元首，她多次穿上 Louis Vuitton 女士套裝，並搭配品牌經典包款與頂級珠寶系列，以低調卻極具辨識度的造型，成為外交場合中最優雅的視覺焦點。

碧姬·馬克宏造型盤點一次看

碧姬·馬克宏Brigitte Macron穿上路易威登訂製香草科技布斜紋布夾克，腰部上飾有馬丁格爾褶襉細節，搭配同色系修身長褲。手上的包款選擇Slim Trunk展現堅毅又優雅的女性風格。

碧姬·馬克宏也曾身穿天藍色路易威登套裝，在亮麗的色彩中手提Capucines灰色包款，讓整體具有重點風格與細節。

碧姬·馬克宏Brigitte Macron身穿米色羊絨法蘭絨雙排扣外套裙，合身的剪裁展現他對自身風格的了解與絕佳品味，優雅又得體。

碧姬·馬克宏Brigitte Macron身穿訂製香草科技布斜紋布夾克，腰部上的馬丁格爾褶襉細節為西裝外套增加細節，同時又能展現穿搭者的好比例，搭配同色系修身長褲。她手拿Slim Trunk 包款，整體俐落又有屬於現代女人的氣勢。

碧姬·馬克宏Brigitte Macron身穿的棕色雙層羊毛絲綢夾克飾有金色拉鍊和鉚釘細節，隱隱透露低調奢華氣息；搭配同色系喇叭褲，在中性風格中展現自信魅力，搭配 Monogram Speedy Trunk 手提包讓整體的摩登風格更完整。

碧姬·馬克宏Brigitte Macron身穿黑色真絲縐紗長禮服，肩部線條硬朗，具有現代女性的力量與自信，細節飾以手工刺繡的銀色亮片，透露服裝的精緻工藝與工匠技術。她配戴了路易威登頂級珠寶系列的Pure V系列白金鑽石耳環、手鐲和戒指讓造型畫龍點睛，也為風格增添完整度。

碧姬·馬克宏Brigitte Macron選擇穿上藍色連身裙與外套，配戴Color Blossom高級珠寶長項鍊，簡約俐落的風格展現屬於他的好品味與穿搭美感。

碧姬・馬克宏造型單品解析

在包款選擇上，Brigitte Macron 偏好兼具結構感與歷史意涵的 Capucines、Speedy Trunk 與 Slim Trunk，透過經典手袋上的色調與精緻細節，展現法式優雅與權威氣場的完美平衡。

Capucines 包款以路易威登於 1854 年在芳登廣場開設首間專門店的街道：Rue Neuve-des-Capucines 命名，自誕生以來便象徵品牌的雋永優雅。包身採用全粒面 Taurillon 皮革製作，皮革包覆的 LV Initials 標誌低調而精緻，珠寶般的手柄固定扣靈感來自傳統行李箱工藝，內翻式袋蓋則點綴 Monogram 花卉細節，體現路易威登對經典與現代的細膩拿捏。

Speedy Trunk 與 Slim Trunk 則承襲品牌深厚的經典硬箱工藝精神。Speedy Trunk 以 Monogram 帆布打造，結合金色金屬飾件與硬箱元素，並加入 Monogram Reverse 飾邊，勾勒鮮明視覺層次；Slim Trunk 則以滑面小牛皮搭配銀色金屬件呈現，線條俐落，展現更為現代、都會的優雅氣息。

在珠寶造型上，Brigitte Macron 經常選擇 Color Blossom 高級珠寶系列。該系列自 2015 年推出，以 1896 年喬治・路易威登所構想的 Monogram 花朵為靈感，透過體積與色彩的變化重新演繹經典符號。白色與粉紅珍珠母貝、紅玉髓、孔雀石、縞瑪瑙與天河石，搭配玫瑰 K 金與黃 K 金，形塑層次豐富、充滿生命力的寶石語彙，致敬跨越時代的工藝美學。

而 Pure V 頂級珠寶系列則展現截然不同的力量美感。設計師靈感源自 1920 至 1930 年代，Gaston-Louis Vuitton 將 V 字運用於行李箱裝飾的設計語言。大膽而純粹的 V 字線條，透過上下延伸的筆畫構築出建築感輪廓，彰顯極簡、現代且充滿張力的品牌精神。

鞋履也是成就一個人完整品味的重點，在鞋款選擇上，Gala 高跟鞋成為其造型中的關鍵收尾。以小牛麂皮打造，絲絨般的質感搭配尖頭與低鞋口設計，勾勒優雅腳背線條，纖細高跟與金色 LV Initials 點綴，為整體造型增添雋永而克制的女性魅力。





