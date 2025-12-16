即時中心／林韋慈報導



法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）12月7日在一場脫口秀活動的後台，稱抗議法國演員性侵的女權人士為「愚蠢的婊子」（Sales Connes）引發爭議，昨（15）日她對法媒表示，針對其詆毀言詞，可能造成女性主義者強烈反彈一事致歉，試圖平息爭議。







根據法國媒體報導，碧姬於12月7日在一場脫口秀活動後台與法國演員阿里．阿比坦（Ary Abittan）對談時，針對當天表演中抗議阿比坦的女權人士，脫口稱對方是「愚蠢的婊子」（sales connes）。阿比坦曾遭指控性侵，但最終未被起訴。

廣告 廣告

對話影片曝光後，引發社群平台強烈反彈，更有人用「#SalesConnes」批評碧姬，並且迅速成為熱門標籤，不僅女性主義者發聲抗議，多名知名演員也陸續表態聲援受害者，其中包括奧斯卡影后瑪莉詠．歌迪亞（Marion Cotillard）。

面對輿論壓力，碧姬於昨（15）日公開致歉表示：「如果我的言論傷害了女性受害者，我感到抱歉。」不過她也坦言自己並不後悔當下的表達方式，並補充說道：「沒錯，我是共和國總統的妻子，但首先，我是一個獨立的人。在私人場合，我有時可能會用不那麼恰當的方式說話。」





原文出處：快新聞／法國第一夫人罵女權人士「X子」惹議 公開致歉卻稱「不後悔」

更多民視新聞報導

藍白合最高境界？高虹安涉貪改判無罪 吳思瑤轟「立院幫脫罪」

最新／黑煙直竄天際！高雄塑膠工廠「加熱爐爆炸」 驚悚畫面曝光

最新／新店死亡車禍！水泥預拌車擦撞機車 女騎士遭輾「臟器外露」亡

